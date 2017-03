Gasolina saldrá más cara en zonas rurales

Navojoa(GH)

La gasolina costará más cara para las áreas rurales que estén más alejadas de los puertos, aseguró el presidente de la Asociación de Gasolineros, Luis Muñoz Santini.



Aunque no precisó cifras de cuánto costará el combustible, dijo que hoy (jueves) sostendrá una reunión para saber cuál será la situación con la liberación de la gasolina, tras haber sido suspendida ayer.



Al cuestionarle sobre si un aumento podría desatar el tráfico de combustible, respondió que para evitarlo el incremento debe ser estándar en todos los lugares.



En el caso de la región del Mayo, las comunidades que estén más retiradas del puerto de Topolobampo serán las que tengan mayor aumento, consideró, como áreas rurales del municipio de Álamos.



Actualmente el precio de la gasolina magna es de 16.11 y la Premium de 17. 89 pesos, mientras que le diésel está en 17.13 pesos.



En la frontera



La gasolina también resultaría más cara en las comunidades rurales de la región alejadas de Nogales al no poder acceder al beneficio fiscal por la enajenación de combustible.



Hipólito Sedano Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), destacó que las empresas ubicadas fuera de la franja fronteriza se sujetan a comprar la gasolina en los lugares donde están instaladas.



"No hemos visto ninguna movilización porque existen restricciones para el tráfico o manejo de combustible y no es permitido transportar combustible a bordo de unidades particulares", expuso.



Las empresas se arriesgarían y se exponen a una multa de la autoridad federal.



Lo que sí es que hay algunos transportistas que cuando viajan a la frontera prefieren cargar combustible localmente porque les resulta más barato.



Los precios de la gasolina en las ciudades y en las zonas rurales es la misma, incluso lo es también en las fronteras, sólo que el Gobierno federal ofrece un subsidio que es un estímulo fiscal.



El precio de la gasolina que se manejaba hasta ayer, mencionó el propietario de gasolineras en Cananea, Miguel Ángel Escárcega Estrada, era de 16.09 la Magna, 17.94 la Premium y el diésel estaba en 17.21 pesos.



Bacanuchi por ejemplo, una comunidad que está a unos 80 kilómetros de Cananea, no cuenta con gasolinera, por lo que los habitantes tienen que aprovechar viajes a otras comunidades donde sí las hay.



"Gente que va y les vende (hay), que compra y va y les vende a ellos y va y les vende a otro precio más caro, obviamente, porque tienen que venir a donde hay una gasolinera a comprar y la empiezan a revender", mencionó.



Aunque esto es algo que ha ocurrido siempre, aseveró, porque hay comunidades rurales en las que no hay otra opción para algunas personas que comprar gasolina en reventa.



El empresario señaló que a partir de la liberación en el precio de la gasolina se verá un aumento que será de centavos, no de pesos, pero afectará a los gasolineros principalmente que están cerca de la frontera con Estados Unidos.



Incluso en Cananea ya se ve que hay personas que van los fines de semana de compras a Estados Unidos y aprovechan para llenar el tanque y les alcanza hasta para una semana.