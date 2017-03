Aprueba Congreso iniciativa de revocación de mandato

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Para exhortar al Congreso de la Unión a que modifique la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Democracia Participativa y Revocación de Mandato, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por los diputados Carolina Lara, Manuel Villegas y Lina Acosta.



La revocación de mandato significa que cualquier servidor público elegido mediante sufragio, ya sean Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales o legisladores -tanto del Congreso de la Unión como locales-, pueden ser destituidos de sus cargos antes de concluir sus mandatos cuando incumplan con las funciones para las que constitucional y legalmente fueron elegidos.



"Esta medida vendría a fortalecer nuestro sistema de Gobierno, por ser una vía institucional y legítima para reemplazar a los gobernantes en los cuales no confiamos y que han demostrado un desempeño muy pobre" expresó Lara Moreno.



La revocación de mandato abre la posibilidad a la ciudadanía para que, una vez satisfechos los requisitos correspondientes, someta a consulta del cuerpo electoral la remoción de un funcionario público electo que haya actuado mal antes de que venza el plazo para el cual fue elegido.



La diputada comentó que ahora le toca al Congreso de la Unión responder el exhorto para conocer si se dará entrada a la modificación de la ley que, dijo, busca darle prioridad a la elección de buenos gobernantes.



El acontecer político nacional, apuntó, así como la toma de decisiones centralizadas en la capital del País, han derivado en un ambiente de molestia social que no se había visto en tiempos recientes, y recordó que fue en el Congreso del Estado, donde se atendieron demandas ciudadanas como las del movimiento "No al Gasolinazo", entre otros, donde surge esta iniciativa para modificar la Constitución.