Asegura Profepa tigre en SLRC; sigue disputa por custodia

(El Universal)

Gracias al gobierno de Michoacán, la fundación ciudadanos michoacanos en movimiento y la fundación Raül Júlia prince podrá tener un hogar temporal en el zoológico de Morelia hasta ser reubicado en la reserva de Siberia Rusia @GobMichoacan pic.twitter.com/LyXPZUBqpe — RAUL JULIA LEVY (@rauljulialevy) 15 de enero de 2018

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, derivado de la denuncia interpuesta ante la delegación de Procuraduría General de la República (PGR) del estado de Sonora, el tigre “ Prince ” fue asegurado mediante un cateo realizado en el domicilio donde se mantenía cautivo, en San Luis Río Colorado.Un juez federal otorgó la orden de cateo al Ministerio Público Federal que con la coadyuvancia de la Profepa integró la carpeta de investigación iniciada por la denuncia que la misma dependencia interpuso ante la negativa de los posesionarios del tigre para atender la inspección cuyo objeto era la de verificar la legal procedencia y los permisos otorgados por la Semarnat, pero ante todo revisar las condiciones de confinamiento, cuidados y manutención otorgados al felino.“Es de resaltar que la Profepa actuó en atención a la denuncia presentada por el ataque del ejemplar a un perro al cual le arrancó una pierna, lo cual motivó la urgencia para verificar las condiciones de seguridad y de cumplimiento a la legislación ambiental en materia de trato digno y respetuoso; sin embargo los particulares se negaron a atender la diligencia de tipo administrativo”, comunicó.Mencionó que el pasado 24 de enero se habían agotado las instancias para que el propietario de tigre “Prince” diera las facilidades para que se realizara una visita ordinaria de carácter administrativo por parte de esta Procuraduría, incluso proporcionando toda la información previa que requería presentar, sin embargo nunca se dieron.De acuerdo a lo anterior, el propietario del ejemplar ahora deberá sujetarse al procedimiento penal, toda vez que la especie, aunque es exótica para México, está sujeta a lo establecido en Articulo 420 del Código Penal Federal.Los agentes ministeriales se presentaron en el domicilio y no encontraron personas en el lugar y, de acuerdo a las facultades de la orden de cateo, ingresaron a la casa-habitación encontrando en su interior un tigre macho, de aproximadamente 3 a 4 años de edad.Inspectores de la Profepa en coadyuvancia con el Ministerio Público apoyaron en el manejo y contención del felino el cual se encontraba en un encierro de herrería de aproximadamente 8 metros de largo por 4 metros de ancho, cubierto en la parte superior con hojas de palma.El agente del ministerio público federal determinó trasladar el felino al Zoológico de Mexicali para su resguardo y manutención temporal, esperando que los propietarios del domicilio presenten la documentación correspondiente para su estancia en ese domicilio.La Propfepa declaró que conoció, a través de medios de comunicación, que el actor Raul Julia ostenta la propiedad sobre el felino, sin embargo esta persona no ha tenido acercamiento con la dependencia para demostrar la legal procedencia del ejemplar.La Profepa precisó que todas aquellas persona u organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad sea la de rescatar ejemplares de vida silvestre, deben de contar con instalaciones que garanticen el trato digno y respetuoso de los ejemplares, un Plan de Manejo para ello, así como acreditar su legal procedencia. En caso de no contar con lo anterior deberán coordinar sus esfuerzos con la autoridad ante el riesgo de incurrir en conductas que pueden ser motivo de infracción o estar sujetos a procesos judiciales.Acusa actor a autoridades por redes socialesEn tanto, el actor Raúl Julia Levy, denunció en su cuenta de Twitter que personal de la Profepa en Sonora intentó extorsionarlo por un tigre que le fue donado a su fundación, el cual está a la espera de ser enviado a Siberia.Julia Levy, es hijo del legendario actor de Hollywood, Raúl Julia Arcelay, protagonista de la película “The Addams Family” (Los Locos Addams).A través de su red social el activista denunció acoso de las autoridades policiacas.Anteriormente, el 15 de enero declaró que gracias al gobierno de Michoacán el tigre “Prince” tendría un hogar temporal hasta ser reubicado en la reserva de Siberia Rusia.Por este medio desmintió que esté enfrentando algún proceso judicial y aseguró que tiene los documentos firmados por un notario público, sobre la procedencia del tigre.