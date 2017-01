Familia vive de la basura y da estudio a cinco hijos en Navojoa

Navojoa, Sonora(GH)

El habitante de la colonia Jacarandas aseguró que el sacrificio que hace todos los días de hurgar entre la basura vale la pena, pues con su trabajo, que se considera sucio, alimenta a su familia y da estudios a sus cinco hijos.



Fernando Barrón, de 52 años de edad, se levanta a las 04:00 horas y en su bicicleta recorre en dos horas más de 5 kilómetros, hasta llegar al relleno sanitario para buscar entre la basura y sacar botellas de plástico, aluminio y cualquier objeto que pudiera tener algún valor.



"Es difícil, sobre todo porque uno se expone, por ejemplo hoy me enterré una jeringa en la mano cuando buscaba entre la basura y aunque traía guantes de todos modos me traspasó", expresó, "me da miedo ‘pescar’ alguna enfermedad, pero qué le vamos a hacer".



Durante tres años, Fernando, encontró en la basura una manera de vivir ante las faltas de oportunidades laborales, pero hoy en día gana entre 100 y 120 pesos.



Con sus manos busca entre los desechos en una jornada de 12 horas de arduo trabajo, sin servicio médico ni prestaciones, sólo con la esperanza de recolectar gran cantidad de plástico y aluminio.