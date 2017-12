Liberan en EU a Carlos Villalobos tras pagar 20 mil dólares

(GH)

Un juez federal de Estados Unidos liberó a Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda de Sonora en la administración de Guillermo Padrés, tras pagar una fianza de 20 mil dólares, reporta Reforma.El ex funcionario fue arrestado en abril en Scottsdale, Arizona, luego de que su visa expirara en enero.Villalobos ingresó a los EU desde México a través del puerto de entrada de Nogales, Arizona, en julio de 2016 como titular de una visa de no inmigrante. Su abogado dijo que huída de la persecución del gobierno mexicano, y que había solicitado asilo.Inicialmente, un juez de inmigración había ordenado la liberación de Villalobos el 22 de noviembre con una fianza de 20 mil dólares pero los funcionarios de inmigración colocaron una "suspensión automática" en la orden para detener su liberación.Jesse Evans-Schroeder, un abogado de Villalobos, dijo durante una audiencia el jueves por la mañana que ha estado bajo custodia durante ocho meses, señala Court House News Villalobos Organista, quien es buscado por la Interpol, tiene en su contra una orden de aprehensión por los delitos de uso indebido de facultades y atribuciones.La Procuraduría General de la República abrió investigaciones contra el ex funcionario estatal, quien no se había presentado a declarar, porque según se informó, se encontraba amparado.La Fiscalía Anticorrupción de Sonora también tenía expedientes abiertos, incluso el 5 de mayo del año pasado realizó un cateo en su residencia.Según información divulgada por las autoridades estatales y federales, fue acusado de desviar recursos destinados a salud, educación y seguridad.Villalobos Organista fue senador de la República, y antes de ser secretario de Hacienda fue tesorero del Estado.Tuvo varios cargos dentro del Partido Acción Nacional.