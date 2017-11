Estiman el regreso de 28 mil "dreamers" de Arizona en 2018

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En marzo del próximo año podrían regresar alrededor de 28 mil jóvenes provenientes de Arizona, todo dependerá de la decisión del Congreso estadounidense, el cual definirá el estatus de los inscritos al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), señaló Ciria Valdéz Gardea.



La investigadora y experta en el tema de niñez migrante indicó que son casi 800 mil personas adscritas en el programa, de los cuales 690 mil son de procedencia mexicana, siendo los estados con más aplicaciones California, Texas, Nueva York, Illinois y Florida.



"En la historia de la migración en México y Estados Unidos hemos visto periodos importantes, en donde los paisanos han tenido que regresarse de los Estados Unidos, simplemente con el programa Bracero en los años cuarenta y luego en los sesenta", expuso.



Los "dreamers", explicó, son jóvenes que fueron admitidos al programa de acción diferida impulsado por el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que tenía el objetivo de cobijar a infantes llegados al país vecino desde el 2007 a la fecha.



Detalló que los jóvenes, eran beneficiados con permisos para que pudieran estudiar, tramitar seguro social, permiso de trabajo, entre otras cosas y debían de renovarlo cada dos años, sin embargo no debían de tener antecedentes penales y hubiese terminado la preparatoria.



Del 2007 a la fecha, destacó la experta que se han registrado alrededor de 20 mil jóvenes y niños que han regresado procedentes de EU.



Un total de 23 mil 674 de los 28 mil jóvenes DACA que están en Arizona trabajan en diversas industrias, 17% de ellos están casados con un ciudadano americano, 26% tienen un hijo nacido allá y 20 mil personas trabaja en el sector educativo, manifestó.



"La cancelación definitiva de este programa tendría quiebre existencial importante para ellos, porque están muy involucrados con la cultura y en la identidad estadounidense", dijo.



El proceso de adaptación es más sencillo para los menores que acuden a nivel preescolar y los primeros tres años de primaria, aseveró Valdéz Gardea, mientras que para los adolescentes esun año.



La experta destacó que como Gobierno no se está preparado para recibirlos al no haber desarrollado un programa transversal que arrope a las familias o integrantes que deben de regresarse a México.