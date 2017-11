Beltrones ofrece voto a favor de José Antonio Meade

CIUDAD DE MÉXICO()

Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente del PRI, dijo que votará a favor de que José Antonio Meade obtenga la candidatura presidencial de su partido.



Entrevistado al salir de un restaurante, en la Ciudad de México, el ex presidente del Senado adelantó que dará su aval al dictamen que procesará hoy por la tarde la Comisión Política Permanente del tricolor.



"Asistiré a la Comisión y votaré favorablemente la solicitud de José Antonio Meade de participar como candidato simpatizante del PRI a la Presidencia de la República", expresó.



El político sonorense se refirió a Meade como su amigo e incluso elogió su trayectoria en el servicio público.



"Conozco y tengo amistad con José Antonio. Reconozco que es un hombre con valores y ha sido un magnífico funcionario público", elogió.



Beltrones informó que, hasta el día de ayer, no conocía de de algún otro priista o simpatizante que haya expresado su intención de competir por la postulación, como lo hizo el ex Secretario de Hacienda.



"No sé de alguien más que haya manifestado, también, su interés en participar", indicó.



El ex diputado federal adelantó que actuará de manera institucional frente a la contienda presidencial del próximo año y votará a favor del tricolor.



"Me he formado al lado de quienes han hecho de la lealtad su principal patrimonio. Siempre he votado por el PRI. Sin excepción. Hoy no será diferente", agregó.



En julio pasado, Beltrones dijo que valoraría la posibilidad de buscar la candidatura presidencial después de la Asamblea Nacional, realizada en agosto.



En su momento, consideró que la eliminación de los "candados" para permitir la postulación de candidatos externos en el tricolor era un signo de modernización.