Anuncia CPA reconstrucción mamaria para mujeres sobrevivientes de cáncer

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Las mujeres que han padecido cáncer de mama y ganaron la batalla a esa terrible enfermedad, son ejemplo de lucha y perseverancia, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



Ante sobrevivientes al cáncer de mama, indica un comunicado, destacó la lucha incansable de cada una de las mujeres que sobrellevaron la enfermedad y que, para continuar con su tratamiento, debieron someterse a una mastectomía.



Para fortalecer su autoestima e imagen corporal, serán beneficiarias de reconstrucciones mamarias, resultado de las gestiones de la Gobernadora ante la administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.



Acompañada del secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, Pavlovich manifestó que las sobrevivientes de cáncer de mama, con esta cirugía de reconstrucción, recuperarán su autoestima y podrán continuar con su vida como era antes de su enfermedad.



VIDA PLENA



Recordó que en su familia sufrieron un caso de cáncer de mama y por ello conoce el proceso que pasan y que, con el apoyo de amigos y familiares, además de llevar un buen tratamiento, pueden superar esta enfermedad.



"Me siento muy orgullosa de ustedes y me da mucho gusto haber podido apoyarlas en esto, que se sientan ustedes plenas; sé lo que significa, sé lo que lo valoran, sé perfectamente lo que es pasar por todo este proceso, y de verdad no saben el gusto que me da que finalicen la pausa que hicieron y ahora tengan de nuevo su vida plena", enfatizó la Gobernadora.



Agradeció el trabajo de médicos y enfermeras del Hospital General del Estado y del Colegio de Cirujanos Plásticos de Sonora por la atención y el apoyo a estas mujeres que continuarán con una vida plena.