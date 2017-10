Taxistas de Navojoa deben mejorar servicio por Uber: Transporte

NAVOJOA(GH)

Aunque a la fecha en la Delegación del Transporte de Navojoa no se ha registrado la llegada de Uber, este nuevo servicio obligará a los taxistas a que mejoren las condiciones de los carros, consideró José Ramiro Félix Ross, delegado Regional del Transporte en Navojoa.



"Creo que a final de cuentas la competencia tiene que servir para mejorar el servicio en beneficio del usuario", expuso, "el usuario está clamando por un mejor servicio y si es a un mejor precio mucho mejor".



"Todavía no tenemos información de la llegada de Uber a la ciudad solo en redes sociales que se maneja que ya están operando", agregó.



Si Uber ya está trabajando en Navojoa, advirtió se tienen que apegar al reglamento que marca la Dirección General de Transporte.



"Si estuvieran operando seguiremos la directriz que marca la dirección General de Transporte, es algo que tienen que cumplir para poder operar en la legalidad", recalcó.



Taxistas tradicionales



José Ramón Talamante Almada, secretario general de la Unión de Concesionarios del Servicio de alquiler de Navojoa, expresó que les preocupa la llegada de Uber a Navojoa pues eso representa una competencia desleal.



"Estamos preocupados por la situación que vivimos día a día, la llegada de ese servicio nos afectaría porque casi no hay trabajo ni apoyos", afirmó.



Aun así aceptarían la competencia, dijo, siempre y cuando Uber se apegue a la reglamentación que pide la Dirección General de Transporte.



"Que entren con toda la legalidad que a nosotros también nos piden porque es muy fácil llegar como paracaidistas sin ninguna reglamentación", apuntó, "y sino así haremos bloqueos o lo que los compañeros taxistas digan, debemos estar unidos".