Orarán 40 días para derogar el aborto

Navojoa(GH)

Para derogar la ley del aborto en el País, ciudadanos rezarán durante 40 días en la plaza Santa Fe Spring de esta ciudad mientras que más de 300 mil personas lo harán en 136 países indicó Esther Margarita Valenzuela Cortez.Navojoa



La integrante del movimiento "40 días por la vida" señaló que aunque en Sonora no está aprobada dicha ley, como cada año un grupo de voluntarios rezarán doce horas diarias durante poco más de un mes.



"Se está presentando mucho el embarazo no deseado en adolescentes y el problema es que muchas veces la pareja de la muchachadita o sus mismos papás le piden que aborte", manifestó.



Es importante que las adolescentes mantengan buena comunicación con sus padres, recalcó, para que aprendan valores familiares y no tengan relaciones sexuales de manera prematura.



"Invitamos a las personas no importa la religión a la que pertenezcan, lo importante es orar", agregó, "estaremos de las 6:00 a las 18:00 horas todos los días".



Hace falta más conciencia por parte de la ciudadanía, dijo, para que respeten la vida y digan no al aborto.