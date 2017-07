Anticorrupción sesionará hoy por caso García Moraga

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para definir la metodología a seguir luego de la renuncia de Reyna Elizabeth García Moraga como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la Comisión Seleccionadora sesionará hoy de manera pública a las 13:00 horas en el Congreso del Estado.



Marco Antonio Andrade Aguirre, coordinador de la Comisión de Selección, indicó que se someterá a consideración de sus integrantes como órgano colegiado, los efectos que trae consigo la renuncia de García Moraga.



Señaló que por la relevancia del asunto es importante definir de manera inmediata el procedimiento a seguir ante la dimisión de uno de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.



"Creo que por la naturaleza del asunto amerita tomar una decisión lo más pronto posible y queremos que la sesión sea pública para continuar con la transparencia que ha tenido el proceso", expuso el coordinador de la Comisión de Selección.



Congreso tomará decisión



De la renuncia de Leticia Cuesta Madrigal como integrante de la Comisión Seleccionadora del SEA, Andrade Aguirre puntualizó que serán los diputados del Congreso del Estado quienes tomen una decisión al respecto



Precisó que fue a las 02:00 horas de ayer cuando recibió la notificación de la dimisión pero que la renuncia para que pueda proceder debe presentarse ante el Poder Legislativo.



Cuestión personal



En el caso de la renuncia de Guillermo Noriega Esparza como vocero de la Comisión de Selección del SEA, Andrade Aguirre refirió que se trata de una decisión personal por la falta de una postura institucional ante los temas que se abordan.



Explicó que a pesar de ser el encargado de informar las decisiones que toma la comisión, los otros integrantes son entrevistados por los medios de comunicación y no hay una opinión oficial.



"Una vocería tiene que tener ciertas características con las cuales no se cumplía y decidí que era lo más correcto que así como estaba sucediendo, cada integrante pueda hablar libremente", expuso el especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas.



Descrédito



Las críticas de descrédito tras la renuncia de Reyna García Moraga como integrante del Comité de Participación Ciudadana fue el motivo que llevó a Leticia Cuesta Madrigal a renunciar a la Comisión Selección, afirmó.



La directora de Sonora Ciudadana expuso que la declinación de uno de los integrantes del Comité de Participación ha generado desconfianza de la sociedad civil, cuando debería de generar credibilidad.



Señaló que para tener la aceptación de la ciudadanía se debe reflexionar la posibilidad de replantear un proceso para elegir nuevamente a los cinco integrantes del comité, de tal manera que resulte fortalecido y que sea aprobado y cobijado por la sociedad.