Estiman firmar pacto en dos semanas más

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una reunión para avanzar en la conformación de un frente común entre Gobierno, sindicatos y empresas para solucionar los problemas actuales es la que sostuvieron ayer.



Los representantes de las empresas, algunas de ellas proveedoras de la Planta Ford, acudieron a exponer las situaciones que enfrentan por un problema laboral provocado por la CTM.



"Pedimos que nos apoyen con la situación del problema laboral que se trae en conjunto, que es el no permitir que Javier Villarreal y su gente nos estén atacando de la manera en que lo están haciendo", informó José Alberto Durazo, director de operaciones de la empresa Secomex.



"Es parte de las reuniones, los problemas ya se están viendo por las partes legales, pero sí seguimos levantando la mano para ver cómo nos pueden ayudar, para que no se den las irregularidades por parte del sindicato de la CTM", afirmó.



El 11 de julio se dio también una reunión en la Ciudad de México con el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Martínez, donde proveedores de la Planta Ford Hermosillo le externaron su preocupación por la situación laboral que señalan se vive en el Estado.



PAZ LABORAL



Se espera que durante agosto, en unas dos semanas más, se firme un pacto para garantizar la paz laboral en Sonora.



La remoción de Javier Villarreal Gámez como dirigente de la CTM en Sonora no es un asunto solicitado, dijo, porque no depende de los empresarios.