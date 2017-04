Atiende Profepa varamiento de ballena muerta en La Salina

PUERTO PEÑASCO, Sonora(SUN)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió el varamiento de un ejemplar adulto macho de ballena, de 12 metros de longitud y aproximadamente nueve toneladas de peso.



En un comunicado, la autoridad ambiental informó que el ejemplar fue encontrado en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, aproximadamente a 75 kilómetros de Puerto Peñasco, Sonora, en el lugar denominado La Salina.



Señaló que al realizar la revisión de sus restos no se encontraron evidencias de redes o actividades humanas que pudieran ser vinculadas con la causa de su muerte.



Añadió que ante el avanzado estado de descomposición de la ballena no se recabaron muestras de tejidos que ayudaran a determinar las posibles causas de su varamiento y muerte.



Además, explicó que debido a que el cuerpo del cetáceo fue localizado en un área prácticamente deshabitada, se determinó dejar el cadáver en el sitio del varamiento al no representar molestias o riesgos para la salud pública, conforme lo establecido en el Artículo 57 del Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos.



Destacó que el ejemplar corresponde a la especie ballena de bryde (Balaenoptera edeni) o rorcual tropical y está considerada como sujeta a Protección especial (Pr) en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.



Asimismo, indicó que esta especie se distribuye en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, en México es relativamente común encontrarla en aguas de los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.