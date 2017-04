2015: El "Chapo" Guzmán vuelve a escaparse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

MÉXICO, D.F.(AP).- El barón de las drogas mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán escapó a través de un túnel desde su celda en el penal de máxima seguridad donde permanecía recluido desde hace más de un año, informaron autoridades federales el domingo.



El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo a la prensa que al túnel se accedía por el área de regaderas dentro de su propia celda y conectaba con una vivienda en construcción a más de 1.5 kilómetros de distancia del penal de El Altiplano es considerado hasta ahora la cárcel más segura de México.



El funcionario dijo que 18 elementos de distintas áreas de seguridad del penal fueron trasladados a la Ciudad de México para ser interrogados.



Esta es la segunda ocasión que “El Chapo” Guzmán, considerado el líder del poderoso cártel de Sinaloa, se escapa de una prisión de máxima seguridad.



La primera ocasión ocurrió a principios de 2001 de una prisión en el estado occidental de Jalisco.



Rubido no explicó cómo es que pudo construirse el túnel sin que nadie se diera cuenta. El funcionario no aceptó preguntas.



Un día de 2015



En el mundo



29 DE ABRIL

Policía de Baltimore arresta a 25 personas tras el toque de queda decretado en la ciudad, luego de los disturbios originados durante el funeral del afroestadounidense Freddie Gray, quien murió a consecuencia de las lesiones que sufrió mientras estaba bajo custodia policial.



En México



MAYO

El satélite mexicano de comunicaciones "Centenario" se desintegró en la atmósfera apenas unas horas después de haber sido lanzado desde Baikonur, Kazajistán. Este satélite ofrecería servicios de telecomunicaciones para México y una parte de América Latina, pero lo que ocurrió es que no pudo separarse en la tercera fase.



En Sonora



29 DE ABRIL

Presentan niños enfermedades de adultos, señala el director del Hospital Infantil del Estado de Sonora, como la ansiedad, obesidad y diabetes.