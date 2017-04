Buscan vincular al estudiante con el mundo de negocios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Impactar en la mejora de la atención a los clientes del sector turístico y a su vez en la formación de profesionales capacitados en el sector, es la propuesta de un grupo hotelero mundial en coordinación con universidades locales.



Gerardo Murray, vicepresidente de Marcas y Mercadotecnia para México, Latinoamérica y el Caribe del corporativo de hoteles International Hotels Group (IHG), indicó que los jóvenes hermosillenses, técnicos y universitarios, tienen la oportunidad de participar de esta asociación.



Luego de participar en el foro Business Week, organizado por el Tecnológico de Monterrey campus Sonora Norte, el directivo señaló que parte de la idea es que los jóvenes adquieran experiencia más allá de las prácticas profesionales.



"La IHG Academy brinda la oportunidad a los alumnos de exponerse día a día al esquema real de los negocios y más que prácticas es un proyecto de desarrollo personal donde los alumnos son expuestos al trabajo de la vida diaria", resaltó.



En Sonora, dijo, hay convenios con la Universidad del Valle de México y el Tecnológico de Monterrey y algunas escuelas de gastronomía y está dirigido a estudiantes de carreras administrativas.



Agregó que la cadena IHG maneja hoteles de once de las marcas más reconocidas en 100 países del mundo y en estos los alumnos pueden realizar sus estadías, siempre y cuando la universidad donde estudian tenga convenio con alguna institución local.



"En IHG Academy lo que queremos es que cuando el joven egrese de las aulas no tenga ese golpe que muchos sufrimos que es la realidad de exponerte a un esquema de trabajo que no es el de las aulas, que ya tenga una certeza de la realidad a la que está expuesto", refirió.



Al revisarse el trabajo de los futuros profesionales por la empresa y por la universidad donde estudian, consideró, permite que al terminar la capacitación haya personas que contribuyan a mejorar la atención en el sector turismo y de servicios.