Trabajaremos para revertir grave situación financiera heredada

En sesión de Cabildo informativa, el alcalde Lorenzo de Cima Dworak presentó ayer ante el Cuerpo de Regidores la situación que guarda el Ayuntamiento de Guaymas ante la institución bancaria Bansi S.A de C.V., al realizar un cobro ilegal de 3.5 millones de pesos.



El presidente municipal señaló que hubo un quebranto financiero y un daño patrimonial en contra del municipio, por lo que ya están presentadas las denuncias correspondientes y se están llevando a cabo nuevas acciones legales para turnarlas a las instancias correspondientes.



Bansi S.A. de C.V. está recurriendo a la aplicación del cobro 50% de las participaciones del ramo 28 del Ayuntamiento de Guaymas.



El alcalde de Guaymas recalcó que tiene toda la voluntad para evitar que esta delicada situación llegue a afectar a las familias de Guaymas, por lo que invitó a los regidores a dejar de lado los temas políticos y partidistas, y trabajar en conjunto por el bien de los guaymenses.



"No es un tema menor, o estamos juntos para sacar adelante esta crisis, o la historia nos recordará como guaymenses que no pudieron ponerse de acuerdo para hacer frente a un problema", enfatizó Lorenzo de Cima.



Es importante recalcar, abundó, que no existe intención de endeudar más al Ayuntamiento, tan es así que no se ha recurrido a la reestructuración del crédito, situación que a su vez Bansi ha venido presionando para lograr esta reestructura; sin embargo en ningún apartado del contrato se obliga a que se haga.



De Cima Dworak se mostró convencido que la actual administración sí dejará una administración financiera más favorable al Ayuntamiento, porque se toman decisiones responsables, buscando no comprometer aún más los recursos de los guaymenses.



"Lo sucedido en el municipio de Guaymas debe servir como referente nacional, para que otros municipios no atraviesen por esta situación tan grave que aquellos que estén en esta misma situación no se detengan, alcen la voz y ejerciten las acciones legales correspondientes", subrayó.