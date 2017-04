Esperan que uso de la mariguana sea sólo medicinal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para que el uso de la mariguana no se desvíe de su objetivo, que es ayudar a los enfermos, agrupaciones, asociaciones civiles y médicos le apuestan a la información para que no haya confusión y sea un método solamente medicinal y una siembra controlada.



El uso medicinal de la mariguana abre paso para que se utilice en favor de la comunidad, por lo que Omar Balderrama Figueroa, presidente de la Fundación Amor y Convicción, aprueba el uso del cannabis como método de ayuda a las personas.



"Esto que acaban de aprobar nuestros representantes está bien porque abre paso a que la mariguana se utilice para lo que es, pues es una planta que tiene sustancias que pueden servirle a una persona para reducir el dolor y mejora su estilo de vida".



"Si nuestros representantes hicieron esto para hacer investigación para que se puedan cultivar el cannabis activo y que de ahí se hagan investigaciones científicas para fines médicos y creo que está muy bien", señaló.



Existe el temor del mal uso de la mariguana al aprobarla como uso medicinal, ya que puede haber personas que lo soliciten para una causa médica y no sea verdad.



"El problema es cuando la mariguana se convierte en un lucro, cuando se convierte en un dulce, cuando pasa de ser utilizada como un fin médico a un fin recreativo, sabemos que va a dar pie a desconfiguren el propósito y muchos comiencen a cultivar para otros fines no médicos y la vendan y no haya un control", indicó Omar Balderrama.



ESPERA CONTROL



Lucila Abril Montaño, directora del Centro de Integración Juvenil, recalcó que la institución no está peleada con la mariguana cuando se trata de uso medicinal, por lo que espera que sea un uso controlado y con los estándares de calidad necesarios.



"Siempre hemos tenido la postura de que si es para un tratamiento medicinal está muy bien y lo aprobamos siempre y cuando sea bajo todo el procedimiento científico de los laboratorios químicos donde hagan todo el proceso normativo y legal para que salga a la venta alguna sustancia de los componentes de la mariguana.



"Después de esta aprobación hay que reforzar más las acciones de prevención e información porque se debe de hablar científicamente de la mariguana y de su uso, tiene que tener suficiente sustento de información científica para que la sociedad esté consciente de lo que implica el uso de la mariguana", destacó.



EXTREMAR CUIDADO



El doctor Francisco Javier Muro Dávila dijo que se debe de extremar el cuidado hacia el uso de la mariguana, siendo la base familiar y educativas las más importantes.



"Todos los recursos para atender un padecimiento son bienvenidos, y en este caso la mariguana como uso medicinal va a ayudar a pacientes, creo que está bien la aprobación.



"A pesar de que no creo de que haya un uso indiscriminado inmediatamente de la mariguana, hay que comenzar desde ahorita con la información, tanto a niños, jóvenes y adultos", exhortó.



Fue en abril de 2016 cuando Sonora se convirtió en el tercer Estado en aprobar el medicamento cannabidiol, aceite medicinal, para una persona.



Se trata de un menor de 11 años de edad residente del Sur de la región.