Pide Ccamyn apoyo a la ciudadanía para ayudar a inmigrantes

ALTAR, Sonora(GH)

Para poder continuar con la noble labor de apoyar al migrante y desamparado, Sara Abdala Manríquez pidió a la comunidad unirse a la colecta anual del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (Ccamyn).



La administradora de ésta, también llamada Casa del Migrante, recordó que las necesidades de estos soñadores son muchas, pues emprenden su largo camino desde Centroamérica o Sur del país con muy pocos recursos, además sufren de la delincuencia en el trayecto, por lo que al llegar a Altar no tienen ni para comer.



Al llegar a esta frontera, u otras del Norte del país, los migrantes se topan también con factores que desconocían, añadió, como el clima extremo, por lo que también están constantemente necesitados de ropa adecuada.



“Ya pueden traer las cosas al Ccamyn y en la plaza (Centro de la ciudad) vamos a estar ahí el sábado y domingo, de nueve a cinco.

“Hay señoras que van boteando de casa en casa y la comunidad siempre abre las puertas y dona, los barrotes y las pequeñas empresas también donan un poco más”, agradeció.



Quienes deseen unirse a esta causa no es necesario que lo hagan con dinero en efectivo, aclaró, pues en el Ccamyn siempre será bienvenida la comida, sobre todo enlatados y no perecederos, pues gracias a ésta pueden ofrecerles alimento a los viajeros.



Destacó que la ropa es otra de las principales necesidades, en especial para hombre y camisolas de manga larga, pues se las obsequian a los migrantes para que les ayude en su viaje por el desierto.