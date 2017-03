Registran nuevo sismo en Ahome

NAVOJOA, Sonora(GH)

SISMO Magnitud 4.2 Loc. 108 km al OESTE de AHOME, SIN 29/03/17 16:02:02 Lat 25.77 Lon -110.24 Pf 11 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 29 de marzo de 2017

Un nuevo sismo se registró en Ahome, Sinaloa, según el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico fue de 4.2 grados en la escala de Richter y ocurrió a las 15:02 horas a 108 kilómetros al Oeste de las costas del municipio de Ahome.Es el segundo fenómeno que ocurre en menos de 6 horas en el mismo municipio, el primero fue de 5.6 grados.La Secretaria de Gobierno, a través de la Unidad Estatal de Protección Civil, en coordinación con las Unidades Municipales de Protección Civil del Sur del Sonora, evalúan posibles afectaciones en la infraestructura de carreteras, escuelas, gasoductos y hospitales ante el sismo de 5.5 grados Richter, ocurrido la mañana de este miércoles a 121 km al Suroeste de Huatabampo.Según un comunicado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, descartó por el momento alguna afectación pero giró la instrucción precisa para atender esta situación.“Ya Protección Civil trabaja para ver si hay daños estructurales en algunas de las instituciones pero hasta el momento no hay personas heridas ni daños pero sigue la evaluación”, informó en breve en entrevista.Alberto Flores Chong, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, confirmó tareas de supervisión para verificar posibles afectaciones a edificios y carreteras.“Inició la aplicación de los protocolos de actuación para sismo, formando brigadas de evaluación de daños preliminares, en la infraestructura educativa, comercial, hidráulica, gasoductos, carretera, hospitalaria, deportiva y pesquera”, adelantó Alberto Flores Chong.Dio a conocer que de acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 8:15 de la mañana de hoy, con magnitud de 5.5 grados Richter y una profundidad de 16 km, con epicentro localizado a 95 km al Oeste de Ahome, Sinaloa, y 121 km al Suroeste de Huatabampo, Sonora.Flores Chong dio a conocer que trabajan con representantes de dependencias federales y estatales, para evaluar posibles daños en los municipios de Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos.La Unidad Estatal de Protección Civil efectuó las siguientes recomendaciones a la población en general, para que se lleven a cabo después del sismo.Verifique si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo, así como daños en la estructura del inmueble (casa, edificio), de ser así, llame al 9-1-1.Use el teléfono sólo para llamadas de emergencia. Escuche la radio para informarse y colabore con las autoridades.No hagas uso del inmueble (casa y edificio) si presenta daños.Si es necesario evacuar el inmueble, hágalo con calma, cuidado y orden, siga las instrucciones de las autoridades.Reúnase con las demás personas evitando regresar a los inmuebles, a fin de elaborar un conteo de las personas que se encontraban en su inmueble.No encienda cerillos ni use aparatos eléctricos hasta asegurarse de que no hay fugas de gas.Evita pisar o tocar cualquier cable suelto o caído.Efectúe con cuidado una revisión completa, de las instalaciones y edificios si se lo pidieran en colaboración.Evite en lo posible entrar en ellos si observa daños estructurales fuertes, y repórtelo a las autoridades en materia de protección civil.Si considera tener dudas, haga que lo revise un especialista, de preferencia un corresponsable en Seguridad Estructural; él le indicará lo que hay que hacer en cuanto a su funcionamiento, factibilidad de ocupación y reparación.Limpie los líquidos derramados o escombros que signifiquen peligro. Si se trata de sustancias toxicas, hágalo con el debido cuidado. Y esté preparado para futuros sismos, llamados réplicas, éstas pueden presentarse en las siguientes horas, días o semanas.Generalmente son más débiles, pero pueden ocasionar daños adicionales. Aléjese de los edificios dañados y evite circular por donde existan deterioros considerables.No consuma alimentos ni bebidas que hayan podido estar en contacto con vidrios rotos o algún contaminante.En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto para que sea rescatado.Evite propagar rumores no ciertos. Si es necesario evacuar, hágalo con cuidado y orden, siga las instrucciones de las autoridades o de las brigadas de protección civil.Si sus instalaciones se encuentran en zona costera, designe a una persona para que observe el comportamiento del mar.Si el agua de retira de manera inusual de la línea de costa, haga que la gente se aleje de la playa, preferentemente hacia zonas altas.Póngase en contacto con las instancias de Protección Civil autorizadas para evaluar cómo manejar la información hacia los medios y hacia el exterior.