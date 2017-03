A sus 85 años dirige paso escolar para sentirse útil

Guaymas(GH)

Víctor Manuel Bustamante Romero a sus 85 años de edad se mantiene activo trabajando como elemento de vialidad en el exterior de una escuela privada para sentirse útil y prevenir enfermedades.



El guaymense trabajó como pescador durante cerca de 45 años hasta que un accidente le truncó su carrera como motorista y lo llevó a quedarse en tierra en otras actividades como la albañilería.



"Empecé a los 14 años en la pesca, no estudié y no sabía hacer otra cosa, así que cuando dejé la pesca me pensionaron y no me fue tan mal como a los demás porque la pensión fue por accidente de trabajo.



"No me gusta quedarme en la casa viendo televisión, acostado, me gusta trabajar, sentirme útil", manifestó.



De lunes a viernes, se le observa de 06:00 a 08:00 horas y de 13:00 a 15:00 horas, en el exterior de un colegio, donde Tránsito Municipal lo designó para controlar el paso de peatones en la zona escolar.



"Aquí gano poco dinero, son como mil 100 pesos a la quincena, pero yo no trabajo por dinero lo hago para mantenerme activo, veo gente, los niños me quieren, los maestros, los directores, todos, algunos me dicen abuelo, ya llevo siete años con ellos", puntualizó.



Al iniciar este trabajo tenía un compañero que le ayudaba a controlar la circulación vial y el paso de peatones, pero éste se murió hace unos años, junto con otros dos que había en otros cruceros.



Bustamante Romero, quien enviudó hace alrededor de 15 años y es padre de 9 hijos, volvió a casarse y actualmente vive solo con su esposa, con quien comparte su salario y pensión.



"Algunos me dicen que no trabaje porque a veces me tocan automovilistas groseros, no hacen caso y estoy mayor", subrayó, "prefiero estar aquí, allá en la casa me voy a enfermar".