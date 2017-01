Perrita visita a diario tumba de amante de los animales

Guaymas(GH)

Una perra llamada "negra" se ha convertido en fiel guardián de la tumba de Armando Rodríguez Lizárraga, quien descansa en el Panteón Municipal de Empalme.



Y es que Rodríguez Lizárraga, el cual falleció a los 60 años de edad, era un amante de los animales, prueba de ello, es que aún las mascotas se acercan a su última morada.



Aunque en vida no se conocieron, la "negra" a diario visita el sepulcro del empalmense y se recuesta por horas en el lugar, llamando la atención de familiares de los fieles difuntos que acuden al camposanto.



Jesús Rodríguez, quien era hijo de Rodríguez Lizárraga, narró que su padre tenía un sinfín de mascotas en un rancho que tenía en el ejido Felipe Ángeles, y a todos les brindaba el mismo cariño.



"Él era un vaquero de a pie, no necesitaba subirse a un caballo para domar a las vacas por más broncas que fueran, tenían algo que hacía que todos los animales lo obedecieran, a lo mejor los trataba con mucho amor", externó.



Su mascota, un cochi jabalí



En su casa llegó a tener perros y hasta un cochi jabalí como mascotas, los cuales celosamente lo esperaban a que llegara del trabajo para acapararlo y disfrutarlo.



"El cochi jabalí se le sentaba siempre a un lado y nadie se le podía acercar hasta donde él estaba porque te atacaba, y el ‘pitbull’ que tuvo le daba hasta tomates y se los comía y al resto de la familia no nos aceptaba nada", recordó.



Ese cariño que entregó a los animales en vida, consideró, es lo que llevó hasta su tumba a la perra que desde hace casi cuatro años lo visita.