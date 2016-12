Verifican tiendas de pirotecnia en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 26 centros de venta de pirotecnia en Sonora fueron verificados por la Unidad Estatal de Protección Civil, todos mostraron un estatus sin problemas, con detalles mínimos que no presentaban peligro alguno, señaló Alberto Flores Chong.El dirigente de la Unidad Estatal de Protección Civil, mencionó que no hubo problemas en cuanto a las revisiones que se realizaron, pues sólo encontraron pequeños detalles de papeleo que no presentaban peligro."Los centros grandes tienen permiso de la Sedena y entonces documentalmente cuentan con prácticamente todo, detalles mínimos que un extintor despresurizado, detallitos, documentos para demostrar la capacitación, pero luego lo presentaron, lo importante era verificar que ellos ya habían dicho en papeles para poder operar lo tuvieran y si lo tenían", dijo.En Sonora se encuentran un total de 26 centros de venta de cohetes; entre cinco y seis que están en Hermosillo, agregó.Cada establecimiento pudo mover hasta 80 kilogramos de pirotecnia, según el reglamento, aseveró, lo cual se siguió sin problemas.