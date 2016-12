Ladrones dejan "vacía" una vivienda en Guaymas

Guaymas(GH)

Luego de disfrutar en familia la Nochebuena y Navidad, en la ciudad de Hermosillo, la familia Romero López regresó a su hogar en Guaymas y lo único que encontraron fueron libros y basura regada en el interior y muebles dañados que no pudieron llevarse.



Ayer en la noche llegaron a la casa que habitan desde hace más de un año en el fraccionamiento Playa Vista, del sector Miramar, y al ingresar vieron que les habían robado la ropa, zapatos, joyas, documentos, despensa, horno de microondas, aparatos de video, pantallas planas, cuadros, espejos y otros muebles.



Al ver su casa revuelta, no dudaron en llamar a la Policía Municipal, quienes tomaron nota y les recomendaron acudir a la agencia ministerial del Fuero Común para que interpusieran la queja.



"Se metieron por una ventana, tuvieron todo el tiempo del mundo para quitarle protección, la malla y botar el seguro de las puertas de la cocina, meter un carro a la cochera y sacar todo, absolutamente todo lo que les cupo en el carro", apuntaron.



Entre los documentos que se llevaron iban visas, pasaportes mexicanos, diplomas y certificados de estudios, pólizas de seguro y hasta las facturas de sus automóviles.



"Revisaron cada rincón de la casa y se llevaron lo que encontraron hasta la despensa que teníamos en el refrigerador y en la alacena, dañaron los cajones de la cocina, del clóset, y lo más feo es que ya no nos sentimos seguros, tenemos miedo", externaron.



De acuerdo a los vecinos de este fraccionamiento, nunca antes se había registrado un robo en esa zona, sin embargo apenas el jueves 22 de diciembre solicitaron el apoyo de un policía auxiliar para que vigilara en el día, cuando la mayoría sale a trabajar.



La semana pasada también a una familia del Sur de la ciudad le robaron hasta la cena que haría de Navidad y de los responsables hasta la fecha no se sabe nada.