"Gasolinazo" desatará inflación; repudian alza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El "megagasolinazo" que se aplicará a las gasolinas y diesel que en algunas ciudades del País será del 24.3% desatará la inflación por el impacto en precios de productos y servicios, lo que provocó el repudio de la población y el sector empresarial.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó ayer que los precios promedio a nivel nacional a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017 serán de 15.99 pesos por litro para la Magna, de 17.79 para la Premium y de 17.05 para el diesel.Sonora fue divido en seis regiones, con dos áreas fronterizas especiales, (Guaymas, Hermosillo, Magdalena, Navojoa, Nogales y Obregón) y una denominada zona de distribución Noroeste, según la Comisión Reguladora de Energía.En el caso de la gasolina Magna, tendrá un precio de 15.92 en Guaymas y Empalme, en Hermosillo 16.06 y en Ciudad Obregón será más cara con un costo por litro de 16.08 pesos.La sociedad en general sufrirá la mayor afectación ante el alza de la gasolina y el diesel, prevista a partir de enero próximo, coincidieron los presidentes de cámaras empresariales en la entidad."Es un aumento fuera de todo contexto y hay que analizarlo más a fondo, puesto que definitivamente va a tener sus impactos", dijo Álvaro Vallejo Almada, presidente la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Sonora.Especialistas y empresarios a nivel nacional advierten que el aumento en los combustibles encarecerá el costo de las obras, alimentos y servicios de transporte.Entre un 20 y un 30% se pudieran incrementar los costos de los alimentos, transportación y los distintos sectores económicos en Sonora, esto por los aumentos de la energía eléctrica que se tuvo en enero y el de la gasolina para enero, indicó Joel Espejel Blanco.Ciudad de México.- Usuarios de redes sociales difundieron ayer un video en el que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el 4 de enero de 2015 que durante ese año ya no habría más incrementos al precio de la gasolina.El video es el mensaje que el Presidente emitió con motivo del Año Nuevo y se dio pocos meses después de que el Congreso aprobara las reformas energética y hacendaria."A partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diesel y el gas LP", dice Peña en el video.El 1 de septiembre de este año, en un encuentro con jóvenes emprendedores con motivo del Cuarto Informe de Labores, aseguró, sin embargo, que nunca prometió que ya no habría incrementos a la gasolina.