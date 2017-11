Galardonan a Claudia Pavlovich como Mujer del Año 2017

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Por su esfuerzo, trabajo y dedicación profesional la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, fue reconocida como la Mujer del Año 2017, premio que se concede a mujeres destacadas del ámbito político y social.



De parte de la coordinadora del Patronato Nacional de la Mujer del Año A. C, Kena Moreno, y de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, la Gobernadora del Estado recibió este premio en una ceremonia en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología.



En su mensaje al entregarle a Pavlovich Arellano la medalla que la distingue como Mujer del Año, Arely Gómez destacó que la Gobernadora

de Sonora fue también distinguida como uno de los 300 mexicanos y mexicanas de mayor influencia en México.



LOS MÉRITOS



“Tu esfuerzo, trabajo y dedicación profesional, que son reconocidos, son un testimonio que seguirá sirviendo de inspiración a las personas jóvenes de nuestro País”, expresó Arely Gómez.



El premio es entregado cada año a mujeres que han sobresalido por logros científicos y académicos, labor social y servicio público, por lo que Pavlovich Arellano es la mujer número 57 que recibe la distinción.



AGRADECE LA DISTINCIÓN



La Gobernadora de Sonora agradeció la distinción y aseguró que aunque en su

labor al frente del Estado se han logrado avances en materia de atención a la mujer, transparencia y otros rubros, aún hay trabajo pendiente.



“Creo que los premios no son para guardarse”, expresó, “son para recordar que hay quienes están viendo tu vida, tu conducta y tu quehacer, son para recordar que se ha incrementado la responsabilidad de ser ejemplo, son

para tener presente que hay que trabajar más para estar a la altura de esa distinción”.



Señaló que la distinción la toma como parte de un compromiso de su Gobierno

para trabajar en favor de las mujeres, sobre todo de aquellas que son víctimas de algún tipo de violencia.



“Hablo a nombre de aquellas que no tienen una voz propia, a nombre de quienes viven a diario la pobreza, la marginación y la violencia, con ellas no sólo mi solidaridad, también mi trabajo diario desde la responsabilidad

que tengo”, indicó.



Como muestra de este compromiso, sostuvo, desde su llegada al Gobierno triplicó el presupuesto del Instituto Sonorense de la Mujer y está

haciendo un esfuerzo sin precedentes para combatir la violencia de género.



“(También) impulsamos las leyes que obligan a que el 50% de las candidaturas a las Alcaldías sean para mujeres y como nunca en el gabinete legal y ampliado se siente la presencia de las mujeres en Sonora” destacó.



A la ceremonia la acompañaron, además de su familia, ex gobernadores de

Sonora, políticos y funcionarios federales y estatales, así como mujeres que han sido galardonadas con este premio anteriormente.