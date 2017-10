Paso de tren parte en dos a Caborca

Caborca(GH)

El paso del tren por la ciudad no sólo es un problema para la ciudadanía, pues Carlos Abel Méndez Quijada lamentó que incluso ha afectado la operatividad de Bomberos.



"El tren dura bastante estacionado y ya hemos tenido problemitas, que nos reportan incendios en la Lázaro Cárdenas, por ejemplo, y nos tenemos que ir hasta la N (calle) para poder cruzar.



"Por esto también nos serviría mucho la subestación, esperemos el próximo año", explicó el comandante.



Durante un recorrido realizado por EL IMPARCIAL se constató que el tren dura más de 20 minutos estacionado, cortando literalmente en dos las vialidades de la ciudad y sólo existen un par de pasos a desnivel muy chicos y sin pavimentarse, que son usados por vehículos pequeños para cruzar de un lado de la ciudad al otro.



En fechas recientes, dijo, Bomberos de Caborca ha luchado también contra la descompostura de los vehículos de emergencia, pues ante la alta demanda, el desgaste que sufren es bastante.



Méndez Quijada aclaró que no todo les juega en contra, pues recientemente consiguieron el terreno para la subestación y diez bomberos fueron incluidos a la nómina del Ayuntamiento, con todas las prestaciones que conlleva, como seguridad social y cotizar para una vivienda.



El comandante de los "tragahumo" explicó que el objetivo de esta sería aminorar los tiempos de respuesta, principalmente en las colonias de la periferia, como la Santa Cecilia, Burócrata, Huerta y Aviación.



Cuando se fundó Bomberos de Caborca, citó, en el Municipio no había más de 15 mil habitantes, ahorita son más de 80 mil.



"Ahora los tiempos son más largos por que las distancias son más largas, no deja de ser una ciudad chica con muchas dificultades en la cuestión de vialidad.



"Curiosamente si lo vemos por estadísticas, la mayoría de los incendios son en el Centro, pero sí hay por ejemplo en La Huerta (periferia), sí nos aventamos más de 10 minutos en llegar, que puede derivar en la pérdida de la vida huma", explicó.



Los "tragahumo" ya cuentan con un terreno donado por el Municipio en la colonia ampliación Santa Cecilia, agregó, donde proyectan la construcción.