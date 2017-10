Hay hampones dentro y fuera de bancos: SSP

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hay hampones dentro y fuera de los bancos y mientras no exista seguridad en las instituciones bancarias, seguirán presentándose los robos a la ciudadanía, afirmó el secretario de Seguridad Pública en Sonora.



En su comparecencia ante el Congreso del Estado, Adolfo García Morales, reveló que durante un año se insistió con banqueros para poner sobre la mesa el tema de la seguridad que los bancos deben tener para salvaguardar la integridad física de los sonorenses, pero no han tenido una respuesta favorable.



"Yo me he reunido con ellos y no les preocupa mucho si asaltan a los bancos porque tienen un seguro y lo que les roban se los paga el seguro y no atienden nuestro llamado", explicó.



"El robo no me preocupa", señaló, "lo que me preocupa y ocupa es la afectación del ciudadano, en su seguridad y en su patrimonio".



García Morales destacó que la única manera de "meter en cintura" a los bancos es obligarlos de manera legal a que tengan seguridad suficiente, ya que la que sufre las consecuencias en la misma ciudadanía.



DESPOJAN A MUJER DE 38 MIL PESOS



A las 12:15 horas de ayer, una mujer de 45 años de edad, fue despojada de 38 mil 600 pesos, a las afueras de su vivienda localizada en la colonia Villas del Sol, después de que minutos antes retiró el efectivo en una sucursal bancaria localizada en el Vado del Río.



De acuerdo a los datos proporcionados por personas cercanas al caso, la afectada llegó a su domicilio con el dinero y al momento de bajarse de su auto un Ford Fiesta, blanco, por lo menos una persona que portaba un arma de fuego la abordó y le exigió el dinero.



En algún momento de ese encuentro, el atacante detonó en una ocasión la pistola, según platicaron vecinos de los alrededores, para posteriormente huir con el botín, pero no resultaron personas lesionadas.



Alas 12:15 horas de ayer, una mujer de 45 años, fue despojada de 38 mil 600 pesos, a las afueras de su casa en la colonia Villas del Sol, después de que minutos antes retiró el efectivo en una sucursal bancaria en el Vado del Río.



De acuerdo a los datos proporcionados por personas cercanas al caso, la afectada llegó a su domicilio con el dinero y bajarse de su auto un Ford Fiesta, blanco, por lo menos una persona armada la abordó y le exigió el dinero.



El atacante detonó en una ocasión la pistola, según platicaron vecinos de los alrededores, para posteriormente huir con el botín, pero no resultaron personas lesionadas