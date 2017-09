Aseguran es insólito el desove de tortugas marinas en Sandy Beach

PUERTO PEÑASCO(GH)

Un año histórico ha vivido Peñasco en cuanto al desove de tortugas marinas en Sandy Beach, informó César García González, la cual es la principal playa turística del puerto.



"Es algo insólito, sobre todo en la playa que han desovado porque por lo regular los desoves que teníamos año con año eran en playas aisladas, como Playa Encanto, Playa Miramar, Playa La Choya.



"Se daba un desove cuando mucho en Sandy Beach y es un acontecimiento insólito porque en menos de una noche salieron como seis animalitos a desovar", manifestó el director de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).



Este último desove múltiple ocurrió el jueves pasado y en estos meses se han registrado al menos cuatro más, y aunque no pudo precisar cuántos huevos han sido rescatados, se sabe que son cientos.



Expuso que ante estos sucesos se han activado de inmediato los protocolos correspondientes, pues al ser área turística, los nidos eran vulnerables.



En estos casos, detalló, se informaron a las autoridades de Semarnat y Profepa para resguardar el área y posteriormente una bióloga local recogió los huevos y los llevó a incubar artificialmente.



CICLONES RETRASAN TEMPORADAS EN GUAYMAS Y SAN CARLOS



Los desoves de tortugas marinas se retrasaron esta temporada en Guaymas y San Carlos por causas que podrían estar relacionadas al desarrollo de ciclones tropicales.



Autoridades de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) informaron que en esta temporada de desoves sólo han tenido conocimiento de dos eventos en San Carlos, el primero en la playa San Francisco y el segundo en la Marina Real, ambos ocurrieron en septiembre.



Señaló que debido a que en ambos lugares se cuenta con personal de vigilancia privada y para no correr ningún riesgo, se decidió dejar los nidos en su hábitat natural, no sin antes resguardar el espacio donde se encuentran los huevos.



Los desoves que se han registrado en la zona, mencionó, generalmente se presentaron entre julio y diciembre, con un 88% de éxito en su eclosión, no obstante que la mayoría de los nidos permanecieron en incubadoras artificiales.



Desde el 2009 a la fecha han tomado nota de varios desoves principalmente en las playas de Miramar, San Francisco y Los Algodones.