Estudiantes de "El Quinto" recuerdan caso Ayotzinapa

ETCHOJOA(GH)

Un grupo de 50 estudiantes de la Escuela Normal Rural "El Quinto" de Etchojoa realizaron una marcha para conmemorar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.



Con pancartas en mano los jóvenes marcharon desde el bulevar Sosa Chávez entre Cuauhtémoc y Rafael J. Almada hasta la Plaza 5 de Mayo.



"No hay líderes, todos somos uno y venimos a recordar a nuestros colegas, le pedimos al Gobierno que los encuentre", coincidieron los estudiantes.



Los manifestantes tuvieron que controlar el tráfico debido a que no hubo presencia policiaca a la salida del contingente."Solicitamos a las autoridades municipales mediante un documento la presencia de policías pero no vinieron", manifestó uno de los alumnos.



Una vez que el contingente llegó a la Plaza 5 de Mayo con cánticos, los estudiantes expresaron su solidaridad para las familias de los 43 desaparecidos y exigieron respuesta al caso.