Sonora destaca en donación para los damnificados

Guaymas, Sonora (GH)()

Sonora ha enviado 55 toneladas de apoyo vía marítima a los damnificados por los sismos en el Centro y Sur del País, y destaca entre los cuatro estados de la Cuarta Región Naval que en conjunto han aportado 137 toneladas.



Esta Región Naval incluye a Sonora, Sinaloa, Baja California y Durango. La ayuda se ha transportado en los buques multipropósito a través de Guaymas.



La Cuarta Región Naval, informó que del 19 al 26 de septiembre, la entidad ha enviado 55 toneladas de víveres a beneficio de los damnificados por los terremotos ocurridos en el Centro y Sur del País, durante el mes de septiembre.



Señaló que en un lapso de una semana han transportado 137.5 toneladas de alimentos no perecederos, artículos de limpieza, pañales, leche en polvo, agua, medicamentos y otros, a Salina Cruz, Oaxaca y Chiapas.



El estado de Baja California, dijo, envió tres toneladas de víveres, mientras que entre Sinaloa, Durango y la Asociación de Promotoras Voluntarias Semar A. C., reunieron 79. 5 toneladas.



Apuntó que estas acciones se realizan dentro del marco Plan Marina de auxilio a la población civil en zonas y casos de desastre o emergencia, con apoyo de los buques ARM Zapoteco y Álvarez, los cuales han transportado ayuda hasta otros países cuando así ha sido requerido.



Los víveres, aseguró, han sido entregados por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México de manera personal a la población afectada, y reiteró que continuará brindado el apoyo a las familias damnificadas.



Cabe destacar que aunado a esto, los diferentes centro de acopio que se han instalado en los 72 municipios de Sonora, han enviado ayuda humanitaria a través de camiones pesados.



TRABAJA DÍA Y NOCHE POR DAMNIFICADOS



Día y noche trabajó el socorrista de Cruz Roja Mexicana Gibrán Ahirton Esquer Nieblas, de 20 años, para recaudar el apoyo donado por familias aguapretenses para los damnificados por el sismo ocurrido en México.



Diariamente el joven Gibrán Ahirton salía de la delegación de Cruz Roja Mexicana Agua Prieta entre la medianoche y la 01:00 horas, empaquetando y clasificando los artículos.



"Me siento la verdad muy orgulloso de toda la gente aguapretense al ver el apoyo que se tuvo dentro del centro de acopio", expresó el joven socorrista que hasta el último momento colaboró con el envío.



Toda la semana Girbán Ahirton pesó las cajas, las llevó al almacén y clasificó el material para tener una mejor organización de lo que se enviaría a Hermosillo.



"No esperaba tanto de la comunidad, sí me sorprendió que de un momento a otro ya tenía lleno el almacén, prácticamente", relató con una sonrisa.