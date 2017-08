Es imposible pasar por "megabaches": Vecinos de Navojoa

NAVOJOA(GH)

Una solución inmediata a los numerosos "megabaches" piden los vecinos de la colonia Deportiva en esta ciudad, ya que pone en gran riesgo a los automovilistas.



Jesús González Cuen, habitante de la colonia Deportiva, señaló que los grandes y numerosos "baches" de la calle Club Rotario entre Campodónico y Leonardo Magaña pone en peligro a los peatones y automovilistas.



"Para pasar por ahí que prácticamente es imposible se tienen que hacer maniobras peligrosas (en vehículo), invadir carril o casi subirse a la banqueta", expresó, "es preferible no pasar por ese tramo de la calle".



Agregó que ya se han presentado algunos choques entre carros que intentaban pasar los socavones.



"El riesgo es también porque en la noche está muy oscuro y los conductores que hagan esas maniobras pueden atropellar a alguien al no verlo", abundó.



Leonardo Encinas dijo que a diario tiene que cruzar caminando ese tramo pero desde hace ya un año prefiere hacerlo una cuadra después para evitar peligros.



"El problema tiene muchos años pero lo arreglan, le ponen tierra o a veces material, pero con las lluvias se vuelven a hacer los baches", apuntó, "y cada vez son más y mas grandes los hoyos".



Leobardo Vidal Tellechea, secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, dijo que esta semana iniciarán con el bacheo de dicha vialidad.



"Tenemos un programa de bacheo permanente, no hemos dejado de trabajar", aseveró, "cuando tomamos la administración calculamos que del total de las calles, el 70 % estaba dañado, ya hemos reparado una parte, de ese porcentaje falta solo el 30 %".