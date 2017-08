Corren aguas negras por ríos y arroyos de Sonora

información relacionada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son los principales ríos y arroyos de donde se puede disponer de agua para actividades humanas en el Estado, pero por negligencia u omisión de las autoridades son contaminados por un deficiente manejo de aguas negras.



Los ríos Mayo, Yaqui, Sonora, San Miguel y Bavispe, por mencionar algunos, que como venas y arterias recorren la geografía de Sonora hasta desembocar en las costas de la entidad, han recibido aguas negras de forma constante por años.



En la zona costera también hay problemas ya que ahí se ubican las ciudades con el mayor número de habitantes cuyos residuos son transportados por drenes y canales para ser descargados en el mar.



La belleza de los paisajes de la sierra, el desierto, el valle y la costa sonorenses contrastan con la contaminación que hay en ellos derivado de la deficiencia en el manejo de las aguas de desuso humano que emanan de pueblos y ciudades.



El problema no sólo es de Sonora sino que es un asunto nacional. En un artículo reciente para la revista Nexos, Julia Carabias Lillo, ex titular de la Semarnat, señaló que México tiene capacidad instalada para tratar sólo el 31% de sus aguas residuales.



"Sin embargo, a causa de la ineficiencia de los sistemas de tratamiento, sólo se trata el 20% de éstas", reconoció.



En Sonora se desconoce la capacidad para el tratamiento de las aguas de desecho y al menos en los municipios con menos de 2 mil 500 habitantes se desconoce si se realizan monitoreos.



En el País la responsabilidad de las aguas negras es compartida entre la Federación y los municipiosUn equipo de EL IMPARCIAL por medio de trabajo de campo, solicitudes de información oficial, entrevistas telefónicas y persona a persona en los 72 municipios de la entidad, recopiló datos y constató las descargas a los cuerpos de agua del Estado.



Al menos 10 ríos y arroyos que alimentan a las cuencas hidrológicas de Sonora reciben residuos humanos de las lagunas de oxidación donde descargan las aguas negras que desechan los habitantes de los pueblos de la zona serrana.



En la zona costera, principalmente en el Sur de la entidad, es por medio de drenes que el agua de reuso va directamente a las bahías y son apenas siete municipios de los 72 los que le dan un tratamiento bajo las normas oficiales al agua residual que va a ríos y mares.



Se encontró que en 51 de los 72 municipios, en diferentes cantidades y desde los distintos medios de descarga de las aguas negras, como lagunas de oxidación, plantas tratadoras, drenes a cielo abierto y tuberías, el agua de desecho llega a los cuerpos de agua.



En 56 de los 72 centros de población se cuenta con lagunas de oxidación como método para depositar y tratar los desechos, en cuatro, plantas tratadoras y en el resto métodos como lodos activos, aireación y depósitos a drenes.



RÚSTICAS Y CON MÁS DE 20 AÑOS



En los municipios con menor número de habitantes, como los ubicados en las riberas de los ríos Sonora y Yaqui, las lagunas de oxidación tienen en promedio 28 años y son rústicas, lo que significa que no acatan la normatividad oficial para su construcción.



Aunque las autoridades señalan que los depósitos de aguas negras ya sobrepasaron su vida útil y en otros casos se requiere de ampliar su capacidad, la mayoría no cuentan con proyectos para su modernización o reconstrucción.



"Nosotros tenemos un problema ahí con la laguna porque ya está llena y se tira para un arroyo, más abajo está una población con pozos de agua potable y pueda ser de esa misma agua de la que se está sirviendo la gente", explicó Dolores Portillo Lara, director de Obras Públicas en Nácori Chico.En Huachinera, una comunidad cercana al Río Bavispe, que a su vez alimenta al Río Yaqui, la laguna de oxidación de manera constante derrama aguas negras a un arroyo, según los pobladores, aunque el director de Obras Públicas del Municipio negó el hecho.



"Derrames no hay, para nada, no existe, que llegara a afectar no hay, sí está retirada (la laguna de oxidación) de lo que es el río", señalóen entrevistavía telefónica.La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), establece en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.



En ésta se establece que por medio de monitoreos periódicos se determinará la contaminación por patógenos, parásitos, contaminantes básicos, metales pesados y cianuros, mediante indicadores de concentración precisos, pero al menos en los municipios de la zona serrana de Sonora no se realizan inspecciones.



ATRASO EN TRATAMIENTO



El ambientalista y experto en salud pública de la Universidad Estatal de Sonora, Héctor Duarte Tagles, consideró que esta situación en Sonora podría derivar en un problema de salud pública, pues el Estado muestra un atraso en tratamiento de aguas residuales.



"Es inconcebible que en nuestro Estado, bajo las condiciones climáticas que tenemos, apenas (en Hermosillo) se estaban tratando de equilibrar los tanques de bio-tratamiento que tienen ahí para tratar el agua", enfatizó.



Las lagunas de oxidación representan un método efectivo y barato para tratar aguas residuales, explicó, si están construidas con las especificaciones técnicas requeridas y no sean rústicas, y se les dé mantenimiento constante.



Destacó que los cuerpos de agua tienen la capacidad de autodepurarse, siempre y cuando haya una carga medida que genere un balance mediante un volumen de agua considerable, distancia necesaria, temperatura y oxigenación suficiente.



"El problema ocurre cuando la carga va en aumento y, en nuestro caso, las cuencas han disminuido sus aforos y eso trae como consecuencia que se presente la contaminación que es generada precisamente por material fecal humano.



"Ahí, entonces, es cuando el problema ambiental se convierte en un problema de salud pública", dijo, "porque ya quedan expuestos microorganismos que pudieran haber formado parte de la flora gastrointestinal de un individuo enfermo y transmitir enfermedades".



La especialista en desarrollo sustentable de la Universidad de Sonora, Gerardina Nubes Ortiz, coincidió en que la entidad presenta un rezago en el tratamiento de aguas negras aunado al desconocimiento de la operación de los sistemas de depósito en las comunidades.



"El problema con las aguas residuales es amplio, no es algo cortito, pequeño, sino que abarca una gran cantidad de recursos que se afectan como el suelo, principalmente, los mantos acuíferos y el aire", abundó.



Además de los desechos humanos, indicó, el agua de arroyos y ríos lleva restos animales, residuosindustriales, fertilizantes y pesticidas, que se dividen en residuos biológicos y químicos, los cuales son arrastrados por los ríos y desembocan en las costas.



"La naturaleza los va purificando, pero en medida que nosotros añadimos más, contaminamos más, desechamos más cantidad de agua", enfatizó,"no es suficiente para que la naturaleza haga su propio ciclo porque no está en proporción".