"Es una brincadera" sin el pavimento: Aguapretenses

Agua Prieta(GH)

La falta de pavimentación es uno de los mayores problemas para los aguapretenses, quienes tienen dificultades en las diferentes temporadas del año de formas distintas.



Durante la temporada de lluvias, coincidieron varios entrevistados, la carencia de pavimentación los afecta porque las calles se convierten en charcos y la tierra se transforma en lodo disminuyendo las áreas por las que pueden transitar.



En otras temporadas el polvo da problemas por la limpieza constante que debe realizarse en el hogar, ya que cada día los muebles están cubiertos del polvo de la calle.



Francisco Meraz, habitante de la colonia Buenos Aires, mencionó que pocas calles en el asentamiento tienen pavimento, por lo que se ven obligados a transitar por calles llenas de hoyos.



"Es una ‘brincadera’, para allá no hay (pavimento) más que en la pura 35 (calle) y pavimentaron las principales que es la 33, la 29, la 22 y la 18 (avenidas)", apuntó Francisco Meraz.



Roberto Amado Loreto, habitante de la colonia Pueblo Nuevo, manifestó que durante la temporada de lluvias es difícil transitar por las calles sin pavimento.



"Yo donde vivo es ahí en la orilla del arroyo, no hay pavimento pero no creo que pongan ahí porque ya está el arroyo comiendo ahí", expresó.



Alicia Alday, habitante de la colonia Pueblo Nuevo afirmó que la falta de pavimento provoca que se formen muchos hoyos y también esta situación la obliga a limpiar su hogar frecuentemente.



"Como estamos de bajadita toda el agua se queda ahí (en la calle sin pavimentar), ahí tenemos 22 años viviendo y ni esperanzas de que se vaya a pavimentar", relató.



Desde hace décadas, las autoridades de Salud han reconocido que la falta de pavimentación en la frontera de Agua Prieta acarrea serios problemas respiratorios a la comunidad fronteriza.



Las principales enfermedades son de tipo alérgico y asma, entre otros males, según declaraciones de los mismos médicos del sector Salud en esta ciudad fronteriza, ubicada al Noreste del Estado de Sonora.