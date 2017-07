Desacreditación social del CPC del SEA me llevó a renunciar: Leticia Cuesta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La desacreditación social que tuvo el Comité de Participación Ciudadana del SEA, tras la renuncia de Reyna García Moraga, fue el motivo que llevó a Leticia Cuesta a dejar la Comisión Seleccionadora.



La dirigente de Sonora Ciudadana dijo estar de acuerdo con el procedimiento y designación, pero no con la manera de buscar a un integrante de remplazo ni con la desacreditación por parte de la ciudadanía.



Señaló que se debe reflexionar la posibilidad de replantear un proceso para elegir a los cinco integrantes, de tal manera que el Comité de Participación Ciudadana resulte fortalecido y que sea aprobado y cobijado por la sociedad.



"No puedo dejar de ser congruente con el discurso que he llevado desde la creación del Sistema Estatal Anticorrupción que debe hacer acorde a las demandas ciudadanas", declaró.