Piden renuncie García Moraga al Comité de Participación del SEA

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana solicitó la renuncia de Reyna García Moraga por falsear información de participación partidista, informó Marco Antonio Andrade.



Luego de que el pasado miércoles se anunciaran los cinco integrantes seleccionados del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el coordinador Ejecutivo de la Comisión de Selecciónindicó que los aspirantes firmaron bajo protesta, por lo que no admiten información falsa.



"Le exigí a Reyna García Moraga que renunciara o declinara de su nombramiento ante las evidencias que hemos recibido de la ciudadanía de su participación partidista", dijo.



La comisión sostendría anoche una reunión para tomar una decisión sobre la situación y en caso de que se revocara de su nombramiento, se seleccionaría según el orden de prelación a la mujer mejor calificada después de García Moragapara formar parte del Comité.



Andrade aseveró que dentro de los requisitos estaba comprobar mediante dos cartas firmadas bajo protesta de decir verdad de no pertenecer ni simpatizar con un partido político ni conflicto de intereses.



"Exigimos un documento de firma personal donde se manifestara bajo protesta de decir verdad que no existe un conflicto de interés gubernamental, político, mercantil, empresarial o financiero", detalló.



TOMA DE PROTESTA



La toma de protesta se realizará el próximo martes a las 10:00 horas en el Colegio de Notarios frente a la comisión seleccionadora.



El coordinador Ejecutivo de la Comisión de Selección explicó que la duración del comité será de cinco años, pero cada miembro tendrá un tiempo diferenciado y cada año se cambiará al presidente y a un miembro del comité.



"La duración como órgano colegial es de cinco años, pero sus integrantes son designados de manera diferenciada, el criterio de prelación fue privilegiar al género femenino para que tuvieran oportunidad de tener una mayor duración en el cargo", mencionó.



Anoche en redes sociales circuló una supuesta carta en la que García Moraga expresaba que a pesar de no pertenecer a partido político alguno, por el bien del Comité de Participación Ciudadana presentaba su renuncia.