Rechaza PAN propuestas anticorrupción; asegura son "a modo"

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Al considerar que fueron "hechas a modo", el Grupo Parlamentario del PAN votó en contra de las ternas para titulares de las fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales, así como las reformas de leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción presentadas ayer en sesión del Congreso local.



El coordinador parlamentario Luis Serrato Castell señaló que los perfiles propuestos carecen de autonomía, legalidad y capacitación.



"No vamos a aprobar ninguna de las leyes ni de los nombramientos (...) hemos acompañado en la primera etapa del análisis y discusión de estas leyes porque entonces hubo participación y opinión de la sociedad organizada (...) Hoy se han salido de ese marco, de lo que está ocurriendo a nivel nacional, al querer avalar aquí leyes y nombramientos a modo", apuntó.



EXIGEN TRANSPARENCIA



Previo a la votación del dictamen que reforma la Ley de Fiscalización Superior para el Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la legisladora Lina Acosta Cid, exigió transparencia en el gasto público y en los informes emitidos por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mientras que en relación a la terna para nombrar auditor mayor, el legislador Carlos Fú Salcido exigió reponer el proceso, al asegurar que no se llevó a cabo bajo los nuevos preceptos que demanda el Sistema Estatal Anticorrupción.



Acosta Cid advirtió que los perfiles en la propuesta de magistrados no cuentan con el sustento legal y no cumplen con los requisitos; Javier Dagnino advirtió que los perfiles presentados en la terna para Fiscales Anticorrupción y de Delitos Electorales no cumplen con el requisito de acreditar su examen de control y confianza C3.