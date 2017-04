Frenan pesca de aguamala 'bola de cañón'

Guaymas(GH)

La salida de pangas a la captura de aguamala ‘bola de cañón’ se frenó al detectar el Instituto Nacional de Pesca que el 70% de la biomasa localizada entre Guaymas y Las Guásimas no ha desovado.



Las autoridades pesqueras, informaron a los productores que en el último muestreo que realizaron en la costa local, detectaron maduración en la mayoría de las medusas, lo que indica que no han terminado su proceso de desove.



Recomendaron realizar un muestreo más para la siguiente semana con la finalidad de ver el desarrollo de las especies marinas y determinar si es conveniente salir a su captura.



"Salir a la aguamala en esas condiciones sería atentar contra nosotros mismos; vamos a darle una semana más a ver si se desovan, dicen que la temperatura del mar va a ayudar a que este proceso sea más rápido", indicó el productor Carlos Castro.



La biomasa encontrada en la zona de Las Guásimas, dijo, es similar a la que hace unas semanas capturaron, que fue de poco más de mil 700 toneladas, lo que indica que la temporada será mala considerando que la producción regular es de 15 mil toneladas.



"Nos han llegado reportes de que en el Alto Golfo vieron una mancha de aguamala, los científicos del Inapesca se van a trasladar a esa zona para analizar su desarrollo igual que lo están haciendo en el Centro y Sur del Estado", comentó.



CONFÍAN EN PRONÓSTICOS



Este año, dijo, como ningún otro, los productores con permiso para explotar la aguamala se han apegado a las recomendaciones realizadas por los investigadores del Instituto Nacional de la Pesca, lo que ha beneficiado su actividad, al ser en un 95% ciertas sus predicciones.



"Así ya no andamos sacando las medusas con huevas; quizás otros años lo hicimos así, por eso la población disminuyó tanto, pero ahora sí queremos hacer las cosas bien", finalizó.