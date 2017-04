Votarán hoy sindicatos si estallan huelga en la Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin nuevas propuestas a sus peticiones los sindicatos de la Universidad de Sonora decidirán hoy si estalla la huelga en la Alma Máter; los secretarios sindicales recalcaron su rechazo a los últimos ofrecimientos realizadas por la administración universitaria.



Desde el miércoles el rector Heriberto Grijalva Monteverde había informado sobre un nuevo ofrecimiento para el Staus que contemplaría cláusulas arriba de la media nacional, pero con el mismo aumento salarial de 3.08%, mismo que fue rechazado.



Después de las asambleas generales de cada sindicato, académicos y trabajadores marcharon ayer desde la Universidad de Sonora a Palacio de Gobierno para solicitar a la autoridad estatal se involucre en las propuestas de parte de la administración universitaria.



Los secretarios generales del Staus y Steus fueron atendidos por el subsecretario B de Gobierno donde expusieron sus demandas y los últimos ofrecimientos realizados por la Unison, que afirmaron, no resuelven las demandas de los trabajadores.



El Sindicato de Trabajadores Académicos rechazaron la última propuesta realizada por la Unison este jueves, ya que aunque con algunas modificaciones como la rezonificaión con un 1.75% para docentes de los campus de Santa Ana, Hermosillo, Cajeme y Navojoa, algunos temas no se resuelven.



"No se han recibido propuestas en temas torales como son el EPA, las plazas, la estabilidad laboral y condiciones en las que pudieran ocupar las plazas, es un tema que ha demandado la base académica, no niegan pero no dan una solución a las problemáticas", dijo.



Luego de que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Unison rechazara el miércoles la propuesta de la Unison en su revisión salarial, redujeron a dos rubros las peticiones del pliego petitorio a la espera de un nuevo ofrecimiento antes de la votación.



Ismael Arredondo, dirigente del Steus, aseguró que de parte del sindicato de trabajadores y empleados se tiene un pronóstico desfavorable, pues sólo se ha hecho la propuesta del aumento del 9% a la despensa, por lo que esperan continúe el diálogo.