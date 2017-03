Cierran carretera al Delfinario, tras segundo accidente

Guaymas(GH)

La circulación de la carretera al Delfinario se cerró desde ayer de las 20:00 a las 6:00 horas y se habilitó un módulo de Policía en el acceso por el bulevar Manlio Fabio Beltrones , tras registrarse un segundo accidente.El jefe de Seguridad Pública Municipal, José Norman Castillo Medrano, informó que a diez días de haberse inaugurado la vialidad que conecta Miramar con San Carlos se han presentado dos accidentes con un saldo de un muerto, un lesionado grave y daños materiales de más de 175 mil pesos.Expuso que el fin de semana anterior se registró un choque frontal entre dos vehículos, a consecuencia del exceso de velocidad combinado con el consumo de alcohol, lo cual dejó saldo de una persona fallecida y un lesionado de gravedad.El domingo pasado, abundó, los elementos de la Policía Municipal localizaron un vehículo volcado a un costado de la carretera al Delfinario, en estado de abandono, por lo que se desconoce si hubo lesionados."Ya suman dos accidentes en diez días de operación de la carretera nueva porque los automovilistas no respetan las señales de tránsito", subrayó, "exceden los límites de velocidad y conducen bajo los influjos del alcohol".El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, indicó que hace unos días le solicitó cerrar la vialidad recién rehabilitada durante el periodo de Semana Santa y debido a la irresponsabilidad de los automovilistas se decidió cerrarla antes."La carretera va a permanecer cerrada de las 20:00 hasta las 6:00 horas, a partir de hoy (ayer) para prevenir que continúen presentándose este tipo de accidentes.Agregó que la vigilancia va a ser permanente durante las 24 horas de cada día.Castillo Medrano exhortó a los choferes que transitan por esta rúa a hacerlo con precaución para prevenir accidentes lamentables, como los ocurridos los fines de semana anteriores.Consideran es buena medida de seguridadGuaymas.- El cierre de la carretera al Delfinario por las noches será una buena medida de seguridad para prevenir accidentes en esa zona, consideró el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes.Arturo Mungarro López señaló que este camino no cuenta con iluminación y algunos automovilistas que la transitan de noche lo hacen bajo los efectos del alcohol, lo que aumenta la probabilidad de registrarse un accidente.Subrayó que la mayoría de los turistas y residentes usan esta vialidad durante el día para admirar el paisaje."Como medida de seguridad está bien que se cierre, obviamente molestara a algunos, pero hay que ver primero la seguridad ", aseguró, "las personas que vienen en Semana Santa no usan mucho está carretera; la mayoría viene a las playas".