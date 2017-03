Alumnos piden recontratación de docentes para no perder clases

Navojoa(GH)

Alumnos del Centro de Estudios Bachillerato (CEB), Gregorio Torres Quintero, se manifestaron ayer en la institución educativa para exigir la recontratación de siete maestros despedidos por no presentar el examen de evaluación docente.



Con pancartas y gritos, los estudiantes señalaron que desde el jueves pasado están perdiendo siete clases al día por la ausencia de los docentes.



A través de las rendijas de un barandal, pues autoridades educativas no permitieron el ingreso a la prensa, el alumno Jesús Sauceda Cárdenas, manifestó su preocupación por el retraso académico por la falta de maestros.



"La directora no nos dice nada y las últimas siete horas de clase son libres porque despidieron a los maestros", abundó, "pero además de no tener clase tampoco nos quieren dejar ir temprano si ya no tenemos nada que hacer aquí".



La estudiante de tercer grado, Luisa Fernanda Valenzuela, señaló que los alumnos no han sido evaluados ya que los docentes fueron despedidos justo cuando se aplicarían los exámenes.



"Estamos a mitad de las evaluaciones, pero no nos pusieron examen porque ese día los corrieron", enfatizó, "no queremos hacer huelga, lo que queremos es tener clases normales".



Lupita Velasco Parra, alumna de segundo año, consideró injusta la destitución de los educadores y que los jóvenes pierdan clases.



"Es muy injusto que quiten a los maestros y que nos dejen sin clase porque nos afecta nuestro aprendizaje y calificaciones"



Se intentó hablar con la directora del plantel, pero se negó la entrada a los medios de comunicación.