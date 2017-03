Productores piden muestreo de medusa

Guaymas(GH)

Los productores del Sur de Sonora solicitaron al Centro Regional de Investigaciones Pesqueras la realización de muestreos de aguamala "bola de cañón" para salir a su captura en las fechas indicadas.



El jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura indicó que dado a que del Sáric a Agiabampo, no disponen de información científica de la medusa como en Guaymas, pidieron ser incluidos en los muestreos de investigación del CRIP para llevar a cabo sus actividades de una forma más certera.



Señaló que si las condiciones climatológicas lo permiten, la siguiente semana los técnicos de investigación acudirán a esa zona para salir en pangas a muestrear la especie marina en las zonas donde sean localizadas.



"Los productores ribereños pondrán al servicio de los investigadores sus pangas para que salgan a estudiarla como lo están haciendo en el puerto, con su dron que les permite identificar de forma aérea las "venas" de aguamala a lo largo de la costa para después tomar varias muestras y medirla", indicó.



De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera, la medusa que tiene que ser capturada debe ser mayor a once centímetros de campana, porque si la medida es inferior pueden ser sancionados administrativamente por parte de las autoridades pesqueras.



"En esta zona no hay control, ellos salen cuando consideran que la aguamala alcanzó la talla, no hay estudios que les indiquen cuando tienen que salir y en qué zonas se deben concentrar a trabajar como en Guaymas", subrayó.



Del Sáric a Agiabampo, hay 31 permisionarios con 69 pangas autorizadas, algunas continúan en trámite de actualización, y en Guaymas son 73 permisionarios con 412 embarcaciones menores.



Agregó que en la siguiente reunión que se llevará a cabo el 31 de marzo en las instalaciones del Instituto Tecnológico del Mar con el Comité de Aguamala, se presentará información actualizada sobre el desarrollo de la especie.