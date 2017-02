Afecta robo de postes de cercos y alambrado en Caborca

Caborca(GH)

Desde hace un año los ganaderos de Caborca ya no solo se preocupan por el abigeato, lamentó Sergio Noriega Bracamontes, pues ahora están siendo víctimas también de robo de postes y alambrado.



"Se están robando postes, hasta tres kilómetros de poste, dejan el puro alambre y el ganado se está saliendo a la costera (carretera), ya empezó a haber accidentes.



"Pusieron la denuncia cuando empezaron hace casi un año pero es hora que no les resuelven nada y siguen robándole los postes", denunció el presidente de la Asociación Ganadera Local de Caborca.



Los postes de cercos robados son vendidos por los delincuentes, explicó, y dejan a los ganaderos en una situación complicada, pues no cuentan con recursos para volver a comprarlos y ponerlos para evitar que sus animales se salgan.



Lamentó que a la fecha no han recibido respuesta por parte de las autoridades que les ayude a solventar este problema, al igual que el abigeato.



En Caborca, al ser un municipio con tradición ganadera, consideró es urgente la instalación de una agencia del Ministerio Público especializada en abigeato, para que realmente combatan este crimen que afecta a la productividad y dinamismo local.