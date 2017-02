Denuncian nepotismo del alcalde de San Luis Río Colorado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una denuncia por corrupción y nepotismo en contra del alcalde de San Luis Río Colorado, Enrique Reina Lizárraga, hicieron públicamente integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI.



Gilberto Gutiérrez Sánchez, presidente del tricolor, manifestó su respaldo a los regidores de su partido en este Municipio y exigió al alcalde se someta al cumplimiento de la ley.



"Queremos hacer público nuestro respaldo absoluto a los regidores de San Luis Río Colorado sobre una serie de manifestaciones sobre el abuso y la falta de sometimiento de la ley del presidente municipal", aseveró.



Entre los actos está el nombramiento del hermano del alcalde como director de obras públicas, además de la muerte de un menor de edad en un accidente debido al mal estado de un parque.



"Debido a que no estaba en buenas condiciones, no tenía el mantenimiento idóneo, sabemos que el departamento de Parques y Jardines tiene presupuesto y que depende de la dirección de obras y servicios públicos, no lo hizo", comentó uno de los regidores.



Los ediles afirmaron que se presentó la denuncia ante el Tribunal Contencioso desde el 2015 y hasta la fecha no han tenido respuesta, por lo que recurrieron a la dirigencia de su partido para su apoyo.



Los regidores mencionaron que se presentaría la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, además de una solicitud al Congreso del Estado para que se lleve a cabo un juicio político en contra del alcalde presidente municipal.