Pescadores del Golfo de Santa Clara piden trabajar

Guaymas(GH)

Tras dos días de capturar la curvina golfina en el Golfo de Santa Clara, la pesquería fue suspendida por las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) al no presentar la Manifestación de Impacto Ambiental.Ante esta situación los pescadores que dependen de la actividad se dieron a la tarea de realizar la MIA, pero al momento no les dan dado respuesta las autoridades federales, no obstante que dependen de sólo cuatro mareas durante la Semana Santa.El Comité Consultivo de la Pesquería envió la Manifestación de Impacto Ambiental a la Semarnat, para seguir con la pesquería dentro de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado en lo expedito."En dos de trabajo, los pescadores logramos sacar cerca de 10 mil toneladas de curvina golfina, estamos desesperados porque este producto sólo está un tiempo en el mar y luego se va, sino lo aprovechamos ahora se nos va a ir", apuntó el líder cooperativista Carlos Tirado.Como pescadores y permisionarios de curvina, dijo, tenemos interés de trabajar dentro del margen de la ley, por ello hemos cumplido con las disposiciones de la pesquería."Los pescadores y permisionarios responsables hemos tratado de acatar todas las disposiciones del gobierno, aun cuando las respuestas de éste han sido tardías, para que nuestra pesquería de curvina cumpla en lo posible con todo", subrayó.Esta pesquería, aseveró, es una de las más completas y mejor reguladas del País, dado a que se captura por cuotas, utilizan un arte de pesca selectivo, cuenta con un plan de manejo pesquero y un monitoreo administrativo."Se ha expresado su intención de colaborar en la implementación de tecnología que permita demostrar que la pesca legal de curvina no es parte de la extracción ilegal de totoaba."Queremos seguir trabajando como la pesquería ordenada y responsable que somos, por eso es importante que no se castigue la pesquería de curvina por la ineficiencia de las autoridades para frenar la pesca ilegal de totoaba", puntualizó.