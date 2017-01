Arman frente por gasolinazo Sonora, BC y Chihuahua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para fortalecer la lucha de dar marcha atrás al aumento de los combustibles, se formó el Frente Común del Noroeste en Contra del Gasolinazo, entre los representantes de los estados de Chihuahua, Baja California y Sonora.



A 25 días de liberar el paso vehicular de la caseta de cobro en Hermosillo, integrantes del movimiento No al Gasolinazo, provenientes de dos estados del Noroeste del País y de algunos municipios de Sonora, iniciaron el Frente para fortalecer la causa en común.



Estuvieron los profesores, Margarita Quiroz e Ignacio Gastélum, quienes desde la ciudad de Mexicali, Baja California, llegaron para apoyar a los sonorenses y estrechar lazos entre estados, dijeron.



Carlos Corvera, llegó de Chihuahua, Chihuahua, acompañado de representantes de Nogales, Guaymas, Cananea y Hermosillo.



Durante la reunión, cada representante expuso su descontento ante las adversidades que con el transcurso de los años han ido deteriorando a la economía mexicana, y ratificaron su apoyo a los sonorenses en el movimiento de resistencia civil, No al Gasolinazo.



Los activistas de Mexicali destacaron la problemática que su ciudad enfrenta actualmente con la que denominaron privatización del agua potable, situación por la cual el pasado 22 de enero se reunieron más de 80 mil manifestantes en una megamarcha realizada en aquella entidad.



EN APOYO



Carlos Corvera, representante de Chihuahua, explicó los motivos por los cuales se hace presente en Sonora y su sentir ante el actuar de los representantes del pueblo.



“Venimos apoyando el hartazgo que sentimos toda la ciudadanía a nivel nacional en contra de las reformas estructurales que ha implementado el Ejecutivo Federal, es por eso que hicimos acto de presencia aquí en Sonora”.



Daniel Corvera, integrante del movimiento No al Gasolinazo en Hermosillo, invitó a los hermosillenses, para que el domingo 5 de febrero acudan a la toma del Congreso del Estado.



Marcha hoy la Unión de Usuarios



Hoy la Unión de Usuarios realizará una marcha para protestar por los incrementos en los precios de las gasolinas y los servicios públicos.



La protesta iniciará a las 16:00 horas en el Mercado municipal, desde donde iniciarán un recorrido por las calles del Centro hasta llegar a la Plaza Zaragoza donde se realizará un mitin.



A esta manifestación donde expresarán su opinión respecto a los incrementos de la gasolina, gas, multas de tránsito, tarifas de energía eléctrica y agua potable, se espera la asistencia de unas 5 mil personas.