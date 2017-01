Cultivos de Guaymas se salvan de la ola de frío

Guaymas, Sonora(GH)

A pesar del frío que se ha registrado en Sonora, las más de 5 mil hectáreas de hortalizas sembradas en el valle de Guaymas no han sufrido daños porque el termómetro en esa zona se ha mantenido entre los 5 y 7 grados centígrados.



El director municipal de Desarrollo Rural, Jesús Baray Villalobos, informó que aunque aún no termina el periodo de riesgo por las bajas temperaturas, los cultivos no presentan afectaciones por heladas como otros años.



"En años anteriores hemos tenido daños en cultivos durante el mes de febrero, así que todavía no salimos de la época de riesgo, por eso los productores tienen que estar pendientes de los pronósticos del clima", expresó.



Los grandes agricultores, aseguró, cuentan con equipo y personal para aminorar afectaciones al presentarse una helada, pero los pequeños campesinos no están preparados.



Señaló que durante la temporada invernal la temperatura más baja ha sido de 5 grados centígrados, lo cual es benévolo para las cosechas de chiles, calabaza, pepino, tomate y otras que están en proceso hoy día.



"Para que el frío dañe los cultivos la temperatura tiene que descender a más de cero grados centígrados y hasta ahora afortunadamente nomás hemos llegado a 5 grados", puntualizó.



Esperan ceda el frío



De acuerdo a los pronósticos del clima, apuntó que a partir de mañana domingo, el frío empezará a ceder en la entidad y eso favorecerá a los agricultores que se mantienen a la expectativa desde hace unos días por el frío.



Subrayó que en las comunidades de La Misa, Palo Verde y Punta de Agua, donde se siembran cerca de mil 200 hectáreas de granos, este ciclo no se trabajó la tierra por la ausencia de agua en el periodo de verano.