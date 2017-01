México debe acelerar procesos de exportación a nuevos mercados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Agricultores del Sur de Sonora consideran que México debe acelerar los procesos para lograr la exportación de sus productos hacia nuevos mercados como el europeo y asiático.



Lo anterior como una medida para contrarrestar los efectos negativos que pudieran causar las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Ante la posibilidad de la salida México del Tratado de Libre Comercio (TLC), Baltasar Peral Guerrero, presidente la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur del Estado (Aoass), recomendó confiar en la capacidad de negociación de las autoridades.



"Debemos tomar las cosas con prudencia, nuestro Presidente está trabajando y creo que al final se van a buscar acuerdos en el cual salgamos fortalecidos", señaló.



CONFIANZA EN RENEGOCIACIÓN



Manuel Cázares Castro, presidente del Sistema Producto Tomate (SPT) a nivel nacional, confía que en que el sector agroalimentario resultará fortalecido en las renegociaciones.



"El sector que menos le conviene afectar es el agroalimentario porque si deciden no comprar los productos de México se les van a encarecer considerablemente su canasta de alimentos", opinó.



Cázares Castro reconoció que es un tema que sí les preocupa, pero esperarán las determinaciones porque no se pueden aplicar cambios de la noche a la mañana.



Abel Castro Grijalva, presidente de la Asociación de Fondos de Aseguramiento del Estado de Sonora (Afaes), subrayó que los mexicanos tienen que buscar nuevos mercados porque Estados Unidos no es el mundo.