Reabren puerto a la navegación

Puerto Peñasco, Sonora(GH)

Con bandera amarilla en señal de precaución, Luis Castro Galán informó que el puerto fue reabierto a la navegación al mejorar las condiciones climáticas.



El encargado de Capitanía de Puerto indicó que fue desde las 6:00 horas de ayer que quedó abierto a todo tipo de navegación, aunque con las recomendación de extremar precauciones.



"Precautoria principalmente por las bajas temperaturas en el agua de mar, 16 a 20 grados centígrados, no se recomienda permanencia prolongada en aguas de la playa", comentó.



Aunque se reestableció la navegación a embarcaciones menores y actividades de turismo náutico, reiteró su llamado a extremar precauciones, pues los vientos del Nor-Noroeste continuarían con una velocidad de 20 a 30 kilómetros por hora.



Recordó que el viento actual, independientemente del frío, tiende a alejar las embarcaciones de la costa, por lo que es vital asegurarse que las embarcaciones estén en óptimas condiciones.



Debido a que el puerto estuvo cerrado todo el sábado en previsión del mal clima, celebró que ninguna embarcación pesquera, ribereñas, de pesca deportiva, turismo náutico y de todo tipo de actividad marítima, no sufrieron afectaciones.



El hecho de que las embarcaciones buscaran refugio ante los fuertes vientos y oleaje, fue un factor determinante para que no hubiera afectaciones en el puerto.