Aumentan incendios de maleza por uso de pirotecnia

CABORCA, Sonora(GH)

Los incendios de maleza originados por el uso de "cuetes" son los servicios que más ocupan a los Bomberos de Caborca durante diciembre, aseguró Carlos Abel Méndez Quijada.



En este mes atienden cerca de 40 servicios, estimó el comandante de Bomberos, los cuales son principalmente por incendio de maleza.



Advirtió que la hierba seca y el uso inadecuado de pirotecnia son mala combinación, pues en esta temporada del año así se generan la mayoría de los incendios.



"Lo que sí nos pega mucho son los incendios de maleza, las palmas que están secas y árboles por cuestión de los ‘cuetes’".



"Tenemos tiempo que no tenemos incidente de este tipo (incendios de árboles de Navidad), hace cuatro años atendimos un incendio de un árbol (de Navidad), pero realmente no aumenta mucho la cuestión de los incendios por corto circuito por uso de extensiones (durante diciembre), esperemos que este año esté igual", manifestó.



Durante esta temporada de fiestas recomendó a los padres de familia supervisar el uso de "cuetes" pues además de los posibles incendios, las heridas en los menores son muy comunes.



Informó que en el caso de los niños, en promedio el 19% de las heridas por uso de explosivos se centran en la cabeza, cara y oídos, otro 19% en los brazos e igual porcentaje en las manos y dedos.



En las niñas la distribución de las heridas más comunes es un poco distinta, dijo, pues el 19% ocurren en los ojos, otro 19% en el torso y 19% más en las piernas.



Ante este panorama, la mejor decisión es no comprar pirotecnia a los menores de edad, enfatizó.