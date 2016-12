Estero El Soldado, paraíso para disfrutar

Guaymas, Sonora(GH)

El dinámico ecosistema que posee el Estero El Soldado, es lo que lo ha llevado a ser la casa de alrededor de 600 especies diferentes, entre peces, crustáceos, moluscos, aves, reptiles y mamíferos, de las cuales más de 240 tienen un tipo de protección.



Hace 10 años, el Gobierno estatal en su intento por rescatar 322 hectáreas de esta zona, lo nombró Área Natural Protegida para su conservación, y de inmediato se colocó un cerco perimetral para delimitarlo y protegerlo.



El área consta de tres tipos de mangles, el rojo, el blanco y negro, así como vegetación típica del desierto de Sonora, lo que lo hace una zona de refugio de reproducción de muchas especies que desovan peces, crustáceos, moluscos y equinodermos.



Según los registros de las cámaras trampas y equipos satelitales de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la población de individuos residentes y migratorios en este espacio ha mejorado en los últimos años.



Mantener el área sin impacto ambiental ha permitido la recuperación de la flora y fauna, y en la actualidad hay intenciones de incorporarlo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sin que el Estado pierda facultades para mantenerlo sano.



El lugar está ubicado entre Miramar y San Carlos, y colinda con vías de comunicación, predios privados y ejidos de San Carlos Nuevo Guaymas, lo que lo hace vulnerable a la contaminación humana y a eso se suman los efectos del cambio climático.



Se llena de sedimentos



En el Estero El Soldado desde antaño cuenta con dos canales donde entra el agua para mantener el ecosistema vivo, los cuales en los últimos años se ha visto afectado por la presencia de lodos que llegan de una laguna cercana al lugar.



El director de Planeación Ambiental del Cedes, Raúl Enrique Molina Ocampo, expuso que de acuerdo a los estudios de científicos del Instituto Tecnológico de Guaymas, en 50 años, el 25% de la superficie de la parte media Norte del estero, donde se localizan estos canales, se perderá, ocasionando un impacto impresionante.



"Cuando llueve es como si estuvieran con una jarra aventando agua a estos canales, esos lodos que ingresan ganan cada vez más terreno al estero, es preocupante", manifestó.



El Gobierno del Estado, aseveró, analiza realizar una obra de restauración geológica ambiental, bajo un minucioso método que no resulte invasivo para el ecosistema, no obstante que la inversión resulte millonaria.



Recordó que el 2 de febrero, al retirar las torres de las tirolesas que fueron colocadas por la administración anterior, realizaron un estudio de impacto ambiental para minimizar el daño ecológico en las plantas.



"Si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer pero con una supervisión de impacto ambiental para minimizar daños, el ITG estudia situación del Estero, la Unison y el Cibnor también trabajan y aunque estos estudios no salen al dominio público, la ciencia nos orienta a tomar decisiones para que eso se mantenga sin alteración", resaltó.



En la parte media Norte, externó, ya sólo entran cangrejos y jaibas juveniles a alimentarse porque la cama de sedimentos es alta.



Afecta cambio climático



El cambio climático ha traído climas más severos a la región y esto a su vez ha provocado el adelgazamiento de la duna costera que cubre el Estero El Soldado y la posible migración o desaparición de algunas especies, apuntó Molina Ocampo.



Subrayó que tras el paso de ciclones tropicales han quedado al descubierto osamentas y vestigios de entierros ceremoniales de hace más de 600 años, los cuales fueron resguardos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.



El INAH, dijo, realizó un recorrido por el lugar para documentar tres concheros, donde fueron localizadas las conchas de la almeja ‘librito’, la cual hoy día están extintas en la laguna del estero, pero aún se pueden encontrar en las inmediaciones de Las Guásimas.



Otro efecto que ha mostrado el Área Natural Protegida, mencionó, es la ausencia del algodoncillo, donde generalmente llegan las mariposas monarcas por un tiempo para después seguir su migración.



La zona, mencionó, se compone de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, las cuales se mantienen en buen estado, pero si el suelo sufre erosión o desaparece el vínculo de protección pueden sufrir afectaciones.



Indicó que la mayoría de las plantas son fanerógamas que producen flor de ambos sexos, entre las que destacan la "gobernadora", guayacán, pastizal y pastos exóticos como buffel.



Ecosistema dinámico



El Estero El Solado, apuntó, cuenta con siete ecosistemas: Duna, estuario, manglar, islotes, parte fósil, montaña y terrestre, donde hay vegetación típica del desierto costero de Sonora.



Destacó que el estero de Guaymas es el último en el Norte en contar con los tres tipos de mangle, pues de Bahía Kino hasta el Golfo de Santa Clara, sólo se reproduce el negro y rojo.



Su rica vegetación, la presencia de nutrientes, la falta de olas y la poca profundidad, indicó, lo convierte en una zona de refugio de muchas especies que desovan peces, crustáceos, equinodermos, moluscos, las cuales al crecer salen a altamar, donde las de interés pesquero son capturadas por los hombres de mar.



Los mangles rojo, negros y blanco que se reproducen en la ciudad no rebasan los 2.7 metros, dado a que deben adaptarse a un clima subtropical.



"En Kino como en Tastiota, el Sahuimaro, frente a Peñasco y Santa Clara, cuentan con dos especies de mangle, el rojo y el negro, el Estero El Soldado es la frontera donde se unen los tres mangles, por eso es más rico en especies, cada elemento biológico tiene un rol", explicó.



Casa de más de 100 aves



Más de 120 aves entre migratorias y residentes habitan el área, siendo las más vistosas las águilas pescadoras, las playeras, pelícanos blancos garza rojiza, playero nariz de zanahoria, la espátula, entre otras que son vistas y captadas con lentes especiales por personal del estero, señaló el funcionario estatal.



Añadió que también se encuentran jabalíes, gatos montés, venados cola blanca, mapaches, zorros, coyotes, y otras en peligro de extinción, vulnerables, raras o sujetas a protección especial por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



"Tenemos entre 80 y 120 aves, pero en general toda la fauna en el estero es de 600

Visitas guiadas, paseos en bicicleta y kayak son algunas de las actividades que ofrece el Estero El Soldado a turistas, residentes y principalmente estudiantes de las diferentes escuelas de la región.



En el Centro Ecológico los visitantes pueden apreciar flora y fauna regional y de otras partes del mundo, en un recorrido de 2.8 kilómetros, así como la representación de los ecosistemas más representativos de Sonora, entre ellos montaña, desierto, pradera y Golfo de California, además de una colección viva de aves, reptiles, mamíferos, insectos y arácnidos.



tipos diferentes, y de cada especie hay una cantidad enorme de individuos de reptiles, mamíferos, aves, peces, moluscos, crustáceos y peces", subrayó.



Actividades ecoturísticas



El Estero el Soldado, ubicado en San Carlos Guaymas, es un área protegida, que ofrece a los turistas un espacio de recreación y aprendizaje.



Se pueden realizar recorridos por el sendero interpretativo, en bicicleta y en kayaks, así como disfrutar de proyecciones en tercera dimensión en el Centro de Visitantes.